In occasione della XX Giornata nazionale e della II giornata europea della Fidam, Federazione italiana Amici dei Musei, che ha come tema “ Paesaggio vissuto/Paesaggio rappresentato”, l’Associazione Amici dei Musei Siciliani organizza una particolare mostra fotografica “art.9bis” che si prefigge di raccontare attraverso testimonianze fotografiche il cambiamento paesaggistico del Bel Paese, una trasformazione che appare sempre più accelerata ed ineluttabile.

La mostra e le particolarità delle opere

La mostra si articolerà attraverso la documentazione che i fotografi vorranno pubblicare sulla pagina Instagram appositamente creata che avrà come hashtag #art.9bis, durerà un anno, al termine del quale verrà realizzata una pubblicazione con le immagini più significative; maggiore attenzione sarà riservata alle foto che documenteranno il prima ed il dopo attraverso il confronto con le opere dei grandi paesaggisti e vedutisti dei secoli passati.

Le parole di Bernardo Tortorici

“Credo che questa mostra, che si andrà alimentando dai diversi contributi raccolti, possa servire non solo a rimpiangere i paradisi perduti ritratti da artisti e viaggiatori dei secoli scorsi, ma anche a riflettere sull’articolo 9 della Costituzione nato per tutelare la sacralità dei nostri paesaggi, che in realtà sembra essere bypassato da una una diversa formulazione, un bis, che apre varchi a scempi autorizzati di ogni genere”, dice Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani