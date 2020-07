ingresso gratuito, obbligatoria la prenotazione

Quattro sinfonie per il week end con la musica dal vivo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Altre tre date per il ciclo di successo “Sinfonica in sicurezza” al Teatro Politeama Garibaldi: venerdì 3 luglio (alle ore 21), sabato 4 (alle ore 17.30) e domenica 5 (alle ore 11).

Ultime date al chiuso, dalla prossima settimana si inaugura la stagione estiva della FOSS.

“Siamo molto soddisfatti del risultato del ciclo di concerti “Sinfonica in sicurezza”. – commenta Antonio Marcellino, sovrintendente della FOSS – Abbiamo registrato il tutto esaurito ad ogni data, ma ciò che ci ha reso più felici è stata la presenza di un pubblico variegato appassionato di musica, anche e soprattutto dei più piccoli e dei giovani. Ora si punta alla stagione estiva, il calendario è già stato stilato e la prossima settimana saremo pronti con tutti i dettagli. La musica dal vivo dell’OSS si sposta en plein air”.

L’ingresso anche per queste tre date del primo fine settimana di luglio è gratuito e fino ad esaurimento posti (in totale 178 rispondendo ai dettami del decreto anti-Covid), obbligatoria la prenotazione presso il Botteghino Politeama tramite telefono (091 6072532/533 – ore 9/13) oppure email (biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it).

Sinfonia n. 28 in do maggiore KV 200 di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in fa per trombone, clavicembalo e archi di Giovan Battista Pergolesi, Concertino per trombone e archi n. 7 op. 45 di Lars Erik Larsson e Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38 (La Primavera) di Robert Schumann saranno i brani che verranno eseguiti dall’OSS diretta da Martin Sieghart, al trombone Massimo La Rosa.

Viennese, Martin Sieghart ha studiato pianoforte, violoncello e organo. Il primo incarico come direttore d’orchestra stabile arriva con l’Orchestra da camera di Stoccarda, dal 1992 a Linz (Teatro d’opera di Linz e Orchestra Bruckner) e tutt’ora è direttore stabile d’onore dell’Orchestra Filarmonica di Arnhem e dell’Orchestra da camera “Spirit of Europe”. Ha effettuato numerose incisioni per Octavia Tokyo, Gramola, Camerata. Collabora con l’Orchestra Residentie Den Haag, l’Orchestra Sinfonica Tschaikowsky di Mosca, la Filarmonia di Londra, l’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, l’Orchestra Sinfonica di Vienna, l’Orchestra Sinfonica della radio di Vienna, l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, la WDR di Colonia e molte altre. È professore universitario di direzione d’orchestra dell’Università della Musica e delle Arti a Graz. È fondatore, e da anni direttore artistico, del Festival operistico “Mozart a Reinsberg”.

Massimo La Rosa, trombonista di fama internazionale, svolge una grande attività solistica e di insegnamento. Palermitano, all’età di 19 anni è diventato primo trombone dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia, ruolo che ha ricoperto per 12 anni esibendosi anche come solista. Sua la prima esecuzione italiana del concerto di Launy Grondahl per trombone e orchestra nel 2005 accompagnato dall’Orchestra del Gran Teatro La Fenice diretta dal maestro Karl Martin. Nei successivi 12 anni ha ricoperto il ruolo di principal trombone della Cleveland Orchestra. È trombone solista nella recente registrazione vincitrice del premio Grammy Award, “L’enfant et les sortilèges” di Ravel, con la Saito Kinen Orchestra diretta da Seiji Ozawa. Ama suonare per cause sociali contribuendo con la sua passione per la musica a raccogliere denaro per diverse organizzazioni tra cui la Dystonia Medical Reserarch Foundation, la Fondazione ANFE “Luce della vita” e UNICEF.