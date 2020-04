oggi alle 15 intervistato da massimo minutella

Le immagini della grigliata del giorno di Pasqua sul tetto di un palazzo nel quartiere Sperone di Palermo hanno fatto il giro d’Italia ma non solo.

In tempi di Covid19, e mentre tutti siamo chiamati a restare in casa per tutelare la salute nostra e degli altri, quell’assembramento ingiustificato di persone, compresi bambini, con tanto di canti, balli e mangiata pantagruelica, sono sembrate uno schiaffo in pieno volto a chi rispetta le regole.

Giuseppe Spagnolo, pensionato palermitano, è stato uno dei tanti partecipanti alla festa sul tetto. Il video diffuso sul web nel quale si fa beffe dell’emergenza in corso è stato visto e condiviso da migliaia di persone con generalizzato biasimo. Il sindaco Orlando ha annunciato azioni giudiziarie promettendo una ‘punizione’ severa.

Si è scusato poi Spagnolo, dicendo “non facevamo niente di male”, ma tutti adesso vogliono sentire la sua versione dei fatti. Tutti a caccia di Spagnolo per intervistarlo.

Ebbene, per poter ottenere qualche dichiarazione da lui, bisogna rivolgersi ad un’agenzia e pagare. Si tratta della Toba Service di Palermo che fornisce servizi per lo spettacolo. Lo hanno scoperto i conduttori della trasmissione radiofonica “La Zanzara”. La richiesta è stata di 1500 euro più Iva per dieci minuti di intervista telefonica.

Il direttore commerciale di Toba Service, che si chiama Tony Bassi, ha deciso di parlare con BlogSicilia e spiegare la reale situazione. Potrete seguirlo in diretta oggi, sul nostro giornale, alle 15.

Bassi verrà intervistato telefonicamente da Massimo Minutella che ha una sua idea su quanto accaduto: “E’ una cosa surreale ma bisogna capire meglio. Sono curioso di sentire cosa dirà Bassi. Mi ha anticipato che la ‘collaborazione’ con Spagnolo è nata per dargli una mano, dato che deve anche pagare una multa salatissima, sebbene nessuno sappia esattamente al momento a quanto ammonti. Sembra che Spagnolo abbia ricevuto richieste di interviste da ogni dove e persino dall’estero. Quindi avrebbero pensato di chiedere soldi per far desistere i giornalisti. Insomma – conclude Minutella – in questa storia diverse persone hanno fatto una pessima figura. Sentiremo insieme, dalla voce di Bassi, come stanno le cose”.