Si tratta di Salvatore Vinci

Salvatore Vinci è il nuovo coordinatore di Palermo della Lega dei Meridionali. La nomina è stata decisa da coordinatore provinciale Palermo/Trapani dei Circoli della Lega dei Meridionali, Giovanni Gallina, in accordo con il presidente Salvatore Albelice, il direttivo Centrale e al responsabile nazionale ed estero Tiziana Demma. “Un contributo di valore umano e politico – afferma Gallina -, quello che saprà dare Salvatore Vinci per far crescere ancora di più il partito nel territorio, valorizzando tutti coloro che credono al progetto della rinascita dei territori”.

Vinci è un odontoiatra ed è stato nominato coordinatore palermitano, fa sapere il partito, per il suo know-how. “L’importanza di una tessitura e, al contempo, di costruzione del partito che coinvolga tutti quei cittadini, da fin troppo tempo inascoltati nelle loro richieste di cambiamento e di soluzione degli annosi problemi che vivono, lo vedrà partecipe con l’obiettivo di aggregare quanti oggi, purtroppo, hanno perso la propria identità politica. Un territorio – ha concluso Gallina – sempre più depresso e omologato che continua a non avere un’anima condivisa” .

Il medico Salvatore Vinci, nel ringraziare il coordinatore Gallina Giovanni per il compito gravoso e la fiducia manifestata, ha affermato di “essere pronto a svolgere al meglio l’importante incarico in un territorio dove le tantissime problematiche hanno la necessità di un intervento forte a cui solo la buona politica può dare risposte concrete”. Nei prossimi giorni, fa sapere il partito, il coordinatore provinciale illustrerà il percorso avviato di strutturazione sul territorio e, i vari direttivi a partire da Mazara del Vallo, Alcamo, Carini, Villabate, Misilmeri, Ciminna e Monreale.