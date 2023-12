Controlli in via La Lumia e dintorni in vista della notte di Capodanno. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e personale dell’Asp, coinvolti nel protocollo di sicurezza “Alto Impatto”, così come previsto dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal prefetto, dopo i gravi episodi di violenza delle ultime settimane , hanno passato al setaccio diversi locali. L’attività dell’Asp ha permesso di elevare contravvenzioni per carenze sanitarie per un ammontare di oltre mille euro.

Persone identificate e multe

In totale sono state identificate 334 persone, controllati 134 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada per un ammontare di oltre 16.900 euro. Sono stati effettuando tre fermi amministrativi e un sequestro di veicoli.

L ‘attività delle forze dell’ordine si è concentrata nelle aree della movida, con l’obiettivo di assicurare una maggiore sicurezza nei luoghi più frequentati e prevenire tutte le forme di criminalità. In particolare i controlli interessati hanno interessato via Isidoro Carini, via Quintino Sella, via Simone Corleo, via Turati, via Omodei, piazze Nascè, piazza Don Sturzo e piazza Crispi.

Ancora controlli in via La Lumia

C’erano già stati controlli serrati da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale nel centro di Palermo interessato nei giorni scorsi da gravissimi fatti di cronaca, con sparatoria ed omicidio.

Intensificata, infatti, l’attività di controllo del territorio con numerosi agenti interforze coadiuvati da personale dell’Asp e dell’ispettorato del lavoro.

Conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la scorsa notte ha avuto luogo il dispositivo di sicurezza Alto Impatto volto a prevenire a reprimere manifestazioni di degrado urbano attraverso il presidio di una zona nevralgica del centro cittadino, come via Isidoro La Lumia e zone limitrofe, al fine di porre in campo simultaneamente e con un dispositivo interforze, un’attività sistemica di prevenzione dei reati, di controllo integrato del territorio e di controlli amministrativi.

Al fine di incidere sulla sicurezza della zona, stringenti riscontri sono stati effettuati sia attraverso identificazioni di persone e controlli di mezzi effettuati nel corso di posti di controllo dislocati nelle vie, Carini, Quintino Sella, Simone Orleo e Turati, e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi. In tal modo le forze dell’ordine, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore, prevista dal codice della Strada, intendono altresì prevenire la commissione di reati predatori e contro la persona che, spesso, sono connessi all’illecito utilizzo di auto o motoveicoli.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti commerciali.

Multe e sanzioni per irregolarità

Nel dettaglio, in un esercizio commerciale di via Isidoro La Lumia, sono state riscontrate irregolarità connesse la mancanza di Scia, con sanzione amministrativa pari a 3.000 euro; la mancanza di requisiti in materia di igiene, con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro. Al titolare, che è stato indagato in stato di libertà per occupazione del suolo pubblico, è stata inoltre contestata: l’occupazione della sede stradale con sanzione pari a 173 euro; la violazione del regolamento comunale dehors relativo all’arredamento per occupazione di suolo pubblico, (sanzione amministrativa pari a 300 euro) e alla mancata comunicazione dell’occupazione del suolo pubblico alla Sovrintendenza, (sanzione pari a 300 euro).

Il locale è stato pertanto sequestrato amministrativamente per svolgimento di attività di somministrazione con sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, si è proceduto inoltre al sequestro penale della parte esterna (pedane e sedie) per manufatto abusivo.

Ad un altro esercizio commerciale di via La Lumia, attivo nella somministrazione di alimenti e bevande, è stata contestata invece la mancanza dei requisiti in materia di igiene con una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

Identificate oltre 350 persone, controllati più di 200 veicoli

Nel corso dei servizi, è stato garantito un adeguato dispositivo di sicurezza attraverso la predisposizione di posti di controllo dislogati lungo i confini perimetrici dell’area interessata dai servizi di Alto Impatto, ed in tale contesto sono state identificate 354 persone, di cui 66 con precedenti di polizia, controllati 209 veicoli ed elevate 58 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, 3 i veicoli posti sotto sequestro. Tre minori indagati in stato di libertà: due per ricettazione di motociclo ed uno per guida senza patente poiché recidivo. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati inoltre oggetti atti allo scasso.

Il controllo ad Alto Impatto proseguirà

I servizi di controllo del territorio ad Alto Impatto avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.

