LA PROCURA

Continuano le indagini sulla morte di Angelo Salamone, 67 anni,l’operaio della ditta Doro Maris che venerdì pomeriggio è stato travolto da un serbatoio che stava dissaldando, e la procura ha chiamato in causa direttamente Fincantieri con cinque avvisi di garanzia.

Le indagini

Gli atti sono stati notificati dai poliziotti del commissariato Libertà, in vista dell’incarico che domani verrà conferito in procura al medico legale, per l’autopsia, che sarà effettuata al Policlinico di Palermo, così dopo i potenziali responsabili potranno nominare propri avvocati e consulenti. Fra gli indagati, ci sono il responsabile dello stabilimento palermitano di Fincantieri e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.

Domani sciopero di 8 ore

Anche a Palermo Fim, Fiom, Uilm, Failms e Uglm della Fincantieri di Palermo che dichiarano 8 ore di sciopero per lunedì 12 dicembre e si stringono ai familiari: “Una tragedia senza fine. Un altro morto del dovere che non tornerà a casa dal suo turno di lavoro. Non vorremmo mai apprendere notizie del genere ma purtroppo constatiamo che si continua a morire nei luoghi di lavoro e questo è inaccettabile”, concludono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La mobilitazione

La mobilitazione a Palermo prosegue anche martedì 13 con bandiere e striscioni listati a lutto al corteo di martedì 13 a Palermo contro le morti sul lavoro. Il sindacato dei metalmeccanici unitariamente ha chiesto a Fincantieri di sospendere tutte le attività lavorative previste, in segno di lutto per il lavoratore deceduto. E stamattina la società ha comunicato ai sindacati che non ci saranno attività.

“E’ grave e inaccettabile continuare a morire nei luoghi di lavoro – dichiarano per Cgil e Fiom Mario Ridulfo, Francesco Foti e Serafino Biondo e per Uil e Uilm Ignazio Baudo, Vincenzo Comella e Giovanni Gerbino -. Servono più controlli e formazione continua del personale. Abbiamo deciso di tenere accesi i riflettori sul tema della sicurezza proprio nel giorno in cui al Cantiere Navale di Palermo e in tutti i siti Fincantieri d’Italia si terrà una giornata di sciopero, dopo quattro giorni di sospensione delle lavorazioni, per la tragedia di giovedì sera. E alla vigilia dello sciopero generale regionale di 4 ore con la manifestazione di Cgil e Uil di Palermo che si terrà martedì 13. La sicurezza è per i sindacati tema prioritario”