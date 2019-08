Il dolore di quanto lo conoscevano

Giulio Franco in Via Ammiraglio Rizzo a Palermo lo conoscevano in tanti.

Il ragazzo deceduto infatti nell’incidente di questa notte a Monte Pellegrino dava una mano nel negozio di tabacchi che si trova proprio in Via Ammiraglio Rizzo, a pochi passi dalla Via don Orione, ed ogni giorno faceva la spola con Monreale dove viveva per rendersi utile e mettere da parte qualche risparmio.

Era un ragazzo affabile, sempre gentile e sorridente, che veniva incontro ai clienti sempre a prima vista con il pacchetto di sigarette scelto da ogni singolo avventore abituale del quale ricordava perfettamente i gusti anticipandone la scelta al banco.

Nella rivendita si occupava prevalentemente delle giocate al lotto ma non si sottraeva nel dare una mano dove serviva e se poteva, limitando al massimo i tempi di permanenza degli utenti all’interno del negozio che è sempre piuttosto affollato.

Oggi la via Ammiraglio Rizzo è in lutto, un brivido ha scorto tutti i negozianti della zona al diffondersi della tragica notizia ed anche tutti i componenti della redazione di Blogsicilia che si trova a pochi passi proprio dal negozio di tabacchi in questione.

La redazione di Blogsicilia, il direttore e l’editore, si stringono alla famiglia in questo momento di estremo dolore porgendo le proprie condoglianze.