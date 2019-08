Intervento della polizia municipale e 118

Il suo cuore era forte, ma dopo i vari tentativi dei medici ha smesso di battere. Per Giulio Franco, un giovane Monreale di 18 anni, non c’è stato nulla da fare.

E’ morto dopo l’impatto violento con la moto sul guard rail. Strazianti le scene a cui hanno assistito i soccorritori che hanno dovuto assistere anche i parenti arrivati sul luogo della tragedia.

Il corpo del ragazzo nella lettiga dell’ambulanza e i medici che tentavano il tutto per tutto per rianimarlo. L’altro giovane a bordo della moto C.S. di 19 anni è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi.

Sono intervenuti oltre al 118 anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato.

La prognosi è riservata.

L’incidente rimanda alle immagini della tragedia che è avvenuta a giugno dello scorso anno. Allora due giovani, entrambi di 28 anni, hanno perso la vita dopo che la loro auto è volata giù dalla strada per Montepellegrino.

L’auto era uscita fuori strada ed è volata giù nella scarpata, in una zona impervia che ha reso difficoltosi anche l’intervento degli operatori.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto della tragedia, hanno dovuto estrarre il corpo della ragazza dalle lamiere. Il ragazzo, invece, è stato sbalzato fuori dall’auto.