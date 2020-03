su gofundme

Anche la community rock e metal si prodigano contro il nuovo coronavirus Covid-19, promuovendo una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana.

Spaziorock.it (tra le maggiori webzine di musica rock in Italia) e Metalitalia.com (i “cugini” sul versante metal), in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale, in verità ormai mondiale, a causa del carattere pandemico proclamato dall’Organizzazione mondiale della sanità, uniscono le loro forze per sostenere, appunto, attraverso una raccolta fondi online, la Croce Rossa Italiana e, con essa, il costante e incondizionato impegno delle sue migliaia di volontari e operatori coinvolti a vario titolo.

Tantissimi già gli utenti della community che si stanno unendo per supportare il progetto (solo Spaziorock conta ben 216k followers su Facebook e circa 15k su Instangram).

La Croce Rossa Italiana, lo ricordiamo, è attiva in prima linea fin dall’inizio dell’allerta Covid-19, declinando il suo impegno in molteplici ruoli, tra cui il soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia in cui l’Italia farà esempio, in termini di expertise, per le altre Nazioni del Vecchio Continente.

In collaborazione con il Ministero della Salute, la Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento, all’uopo predisposti proprio in caso di emergenze sanitarie come quella che sta vivendo il nostro Paese.

Oltre all’attività di emergenza, Croce Rossa Italiana continua a stare accanto alle persone più vulnerabili, costrette a rimanere in casa. Inaugurando il tempo della gentilezza, la Croce Rossa Italiana ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto dei malati, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

La community rock e metal chiede a tutti i fan, artisti, case discografiche e addetti ai lavori del settore musicale di supportare l’iniziativa di raccolta fondi e di condividerla attraverso i canali social e network.

La community rock è sempre stata unita e volta al sostegno reciproco, dunque un piccolo gesto può fare più che mai la differenza e aiutare la nostra società nel tornare alla normalità il prima possibile, con la speranza di rivederci presto tutti sotto al palco!

La campagna è stata avviata su GoFundMe con il supporto della Croce Rossa Italiana, qui il link relativo per condivisioni e donazioni https://www.gofundme.com/f/xfuewv-raccolta-fondi-per-la-croce-rossa-italiana?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR2ZLvSn_zNA7pprcVEkxggx543_woQVSow4IDkKDhMe2oISAz-jU-QZ7NI.