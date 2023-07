Al porto del capoluogo siciliano

Dal 13 al 17 luglio, in occasione del 399° Festino in onore di Santa Rosalia, la nave Scuola Palinuro sosterà nel porto di Palermo dove terminerà ufficialmente il periodo d’imbarco per i giovani studenti del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, protagonisti della 59ª Campagna d’Istruzione iniziata da Napoli lo scorso 11 giugno.

Il corso

Per gli allievi del corso denominato Virtus è arrivato il momento di rompere le righe per la meritata licenza estiva al termine di un anno di studi presso l’Istituto e il “battesimo del mare” sulla nave goletta della Marina Militare.

Durante la sosta saranno possibili le visite a bordo a favore della popolazione con i seguenti giorni e orari: Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 luglio: dalle 16.00 alle 20.00; Domenica 16 luglio: dalle 9.00 alle 12.00.

Come sarà il Carro

Una mezzaluna con la “Santuzza” posizionata in basso, in mezzo alla sua gente. Questo sarà il concept grafico del prossimo carro del Festino 2023. Una scenografia alla quale sta lavorando un team di volontari ed allievi dell’Accademia delle Belle Arti all’interno degli spazi della missione “Speranza e Carità” di via dei Decollati. Un luogo scelto non a casa visto che, come racconta il coordinatore del progetto Fabrizio Lupo, ad ispirare l’idea è stato proprio fratel Biagio Conte.

“Incontrai fratel Biagio ad agosto 2022 – racconta Lupo -. Da studente dell’accademia delle Belle Arti di Firenze, è rimasto sempre affenzionato al mondo dell’arte. Lo dimostra anche l’aspetto che ha la chiesetta, un vero gioiello. In quell’occasione, gli feci vedere il disegno del carro precedente. A tal proposito, mi disse che la santa, a suo parere, doveva stare nella parte bassa, in quanto la Santuzza vuole stare in mezzo alla sua gente. In un primo momento, rimasi perplesso visto che la Santa veniva posizionata in alto proprio per celebrare il suo “trionfo”. Ma poi abbiamo capito l’idea alla base del pensiero di fratel Biagio e abbiamo deciso di seguire il suo suggerimento”.