E’ caduta la nave il alcuni comuni nel cuore della provincia di Palermo. A Prizzi le strade e i tetti delle case sono ricoperti di neve, così anche nella zona del corleonese a Ficuzza e Marineo. Come nelle previsioni il freddo ha portato fenomeni nevosi oltre 650 metri. Una condizione che non cambierà almeno per tutto il giorno.

Per il momento non si segnalano disagi alla circolazione sulle autostrade e statali attorno a Palermo. Solo nella notte c’è stata la presenza di un po’ di ghiaccio sull’asfalto della Palermo Mazara del Vallo in alcuni punti tra Carini e lo svicolo per l’aeroporto.

Le previsioni di Agrimeteo Corleone

Sull’Europa centrale ed occidentale sulle regioni settentrionali italiane, continua a dominare un vasto campo di alta pressione, che mantiene distante dal nostro paese il flusso perturbato atlantico confinato alle alte latitudini europee collegato ad una vasta e profonda circolazione depressionaria.

Ma mentre buona parte dell’Europa occidentale e centrale, ed il nord Italia godono di tempo stabile e clima relativamente più mite, quella orientale è alle prese con un flusso di correnti fredde in arrivo da est nordest, che scorrono lungo il bordo sud orientale di questo vasto anticiclone. Aria fredda che va ad alimentare una circolazione depressionaria , che per la giornata di domani sarà centrata poco a sudovest della penisola Anatolica.

In seno a questo flusso di correnti fredde vi è un nuovo nucleo di aria freddo a tutte le quote che tra la nottata di oggi e la giornata di domani, con moto retrogrado, ossia da nordest verso sudovest attraverserà le regioni centromeridionali, andando a generare lungo il mar Tirreno ed il mar Ionio(il Thyrreniam Sea Effect e lo Ionio Sea Effect) un’estesa nuvolosità che darà precipitazioni da deboli a moderate, con occasionali rovesci specie lungo il versante tirrenico e successivamente anche lungo il medio e basso versante ionico, comprensorio Etneo, con i fenomeni, seppur di debole intensità, che dal nord della Sicilia, potranno spingersi al trapanese centrale e localmente fino a quello meridionale, ma anche all’agrigentino occidentale e settentrionale, fenomeni fino al nisseno settentrionale, ennese, ragusano orientale e settentrionale.

Tempo più asciutto altrove con basso rischio di precipitazioni in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso. I fenomeni assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 500-600 metri sul nord della Sicilia, mentre sull’area degli Iblei avremo la quota neve leggermente più elevata, intorno ai 600-700 metri. Non si esclude però qualche fioccata coreografica attorno ai 400-450 metri sul nord della Sicilia e 500-550 metri sul sudest della Sicilia, in caso di fenomeni più intensi, o in aree riparate dal vento e nelle vallate interne.

Nella tarda serata di domani e durante la nottata, attenuazione di nubi e fenomeni su molte aree della Sicilia, eccetto il palermitano, il trapanese settentrionale, ed il Siracusano, ove insisteranno fenoneni dei fenomeni più intensi sul Siracusano, con quota neve che tenderà a portarsi attorno ai 700-800 metri.

Venti moderati con locali rinforzi dai quadranti nord orientali. Mari molto mosso il mar Tirreno ed il mar Ionio, poco mosso, lungo la fascia costiera, il canale di Sicilia, mentre risulterà mosso al largo.

Temperatura in ulteriore lieve calo.

