La sera di giovedì 18 dicembre alle ore 21.00, la Sala Multimediale della residenza universitaria San Saverio ospita il concerto dei finalisti di ERSU Wave, il contest musicale con la direzione artistica di Francesco Panasci, promosso da Panastudio in collaborazione con ERSU Palermo nell’ambito di Ersu Festival 2024/2025. L’iniziativa ha il sostegno di E.C.U. – European Culture University e del Ministero per lo Sport e i Giovani – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.





I protagonisti della serata provengono da percorsi artistici e accademici diversi. Tra loro figurano studenti e studentesse del Conservatorio di Musica Scarlatti di Palermo, del Conservatorio di Musica Scontrino di Trapani, dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e dell’Università degli Studi di Palermo, ma anche giovani musicisti che operano al di fuori dei conservatori, portando sul palco esperienze, linguaggi e sensibilità eterogenee. Una pluralità che rappresenta uno dei punti di forza del progetto ERSU Wave.





I partecipanti

Gabriele Guercio ed Emanuele Reitano, con un progetto che nasce dall’incontro tra violino e chitarra presentano un brano inedito, Interrupted Tracks.

Francesco Giammanco, pianista, e Röra (Aurora Finali), cantante, portano una versione edita e riarrangiata di All I Ask di Adele.

Il quadro dei finalisti comprende una scena musicale estremamente variegata con artisti solisti, band e progetti collettivi. Sul palco dell’ERSU Wave: Ignazio Piccichè, con l’inedito Una come te; Martina Pannunzio, con il brano originale Paranoia; la band I Fuoriprogramma (composta da Miriam Rinaldi, Giovanni Maria Buscemi, Pietro La Placa), con l’inedito Amore fuori sede; Giuseppe Ciriminna, con una rilettura di Quello che le donne non dicono di Enrico Ruggeri; la band indie rock Minima Moralia (composta da Nicasio Rini, Francesco Chiaramonte, Antonio Di Gesù), con l’inedito Che cos’è l’amore.

Hanno guadagnato la finale anche Mike (Michelangelo Mangiaracina), autore dell’inedito 4 Biachi; Ciro Farro, con E fuori piove; Lyant (Antonio Calandro), che porta sul palco l’inedito TV; Irene Berté, con una versione edita e ri-arrangiata di Love is a losing Game di Amy Winehouse.





I generi musicali si intrecciano e si contaminano: pop, indie, rock, cantautorato, elettronica, jazz e sperimentazione, offrendo al pubblico una fotografia autentica della creatività giovanile contemporanea. Ogni progetto racconta una storia diversa, ma tutti condividono la stessa urgenza espressiva e la voglia di mettersi in gioco.

ERSU Wave rappresenta un’opportunità per i giovani: gli studenti hanno talenti nascosti che convivono con il percorso universitario. Questa iniziativa permette di portarli alla luce, di ricevere supporto e di dare spazio alle passioni. Alle ore 21 di giovedì 18 dicembre 2025 presso la Sala Multimediale della Residenza San Saverio, la musica diventa racconto, incontro e possibilità.

Luogo: San Saverio, via G. Di Cristina, 7, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: giovani artisti studenti di università, accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia occidentale

Prezzo: 0.00

