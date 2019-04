L'avvicendamento

Delio Rossi si avvicina alla panchina del Palermo. Non solo metaforicamente, ma anche fisicamente. L’allenatore, infatti, è atteso in serata in città per firmare il nuovo contratto con il club rosanero.

L’accordo dovrebbe legare l’allenatore, che ha già allenato il Palermo, portandolo fino alla finale di Coppa Italia del 2011 persa poi contro l’Inter, almeno fino alla fine di questo campionato, con un’opzione per il prossimo. L’intesa, però, è ancora formalmente da suggellare con la firma sul contratto. Delio Rossi prenderebbe quindi il posto dell’esonerato Roberto Stellone che paga il rendimento ritenuto al di sotto delle aspettative da parte del presidente Rino Foschi. La scelta di licenziare Stellone è maturata nella notte, stamattina l’annuncio e l’accordo sulla parola con Delio Rossi.