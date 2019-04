Il Palermo calcio ha annunciato di “avere sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto”.

La guida tecnica della prima squadra è stata momentaneamente affidata al tecnico della Primavera Giuseppe Scurto che questo pomeriggio dirigerà la seduta d’allenamento insieme con il preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano.

La decisione è maturata dopo il pareggio casalingo di ieri sera per 1 a 1 con il Padova che allontana la promozione in A. Per i sostituti di Stellone circolano i nomi di Delio Rossi e di Bruno Tedino, quest’ultimo ancora sotto contratto con la società di viale del Fante.

L’1 a 1 maturato ieri sera rischia seriamente di compromettere l’obiettivo promozione diretta anche se ancora nulla è perduto. Se i rosanero dovessero vincere tutte le partite, si aggiudicherebbero la promozione senza passare dai playoff grazie agli scontri diretti a favore con il Lecce.

Fatto sta però che ieri i palermitani hanno sprecato una ghiotta occasione e il capro espiatorio sembra essere l’allenatore Stellone. Alcune sue scelte fatte durante il match con i padovani non sarebbero andare a genio a Rino Foschi il quale, dopo una sfuriata alla squadra dopo la deludente prestazione di ieri, ora ha deciso di esonerare il tecnico.

Fondamentale sarà il prossimo turno di campionato. Il Palermo sarà ospite a Livorno che lotta per non retrocedere. Il Lecce, diretto avversario del Palermo per la promozione in serie A, ospiterà il Brescia capolista domenica sera alle 21.