“Chiedete scusa e Itavinni e casi”. La nettissima bocciatura del M5S sulle variazioni di Bilancio, e, nello specifico, sul trattamento riservato da governo e maggioranza ai disabili, è tutta in questa chiosa finale dell’intervento in aula del deputato 5stelle Giorgio Pasqua, poco prima della bocciatura di un emendamento del M5S che mirava a incrementare il Fondo per la disabilità e per l’autosufficienza di 2 milioni e seicentomila euro.

“Non riuscite a spendere 2,4 milioni di euro dei 5 milioni che avevate stanziato per i disabili in Finanziaria, non gli riuscite a dare i 40 milioni promessi e sbandierati ai quattro venti, per cui fate una cosa: chiedete scusa e iativinni e casi”, ha detto Pasqua a chiusura del suo intervento, nel quale ha passato in rassegna gli ultimi “attentati” fatti ai danni dei disabili, a partire dal tentativo di sottrare 2 milioni di euro al fondo a loro destinato, fallito solo per le rimostranze dei disabili e del M5S.

Pasqua ha ricordato le “vergognose marce indietro del governo” sul fronte dei disabili, che si sono visti saccheggiare il fondo di 5 milioni a loro destinato, istituito con voto unanime nella scorsa finanziaria e definito “una norma di civiltà” dallo stesso Musumeci.

“I disabili – dice il deputato – continuano ad essere vittime di attentati e menzogne, come quella dei 40 milioni da destinare a loro, sbandierati da Razza in aula il 28 aprile scorso e mai visti da nessuno. Per non parlare del fatto che il governo continua a farli soffrire in maniera incredibile, visto che ancora aspettano gli assegni di cura da settembre in poi, un tempo che è un’era geologica per chi, come loro, deve affrontare cure e trattamenti spesso costosissimi”