La Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS, in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Palermo, rinnova anche quest’anno l’appuntamento dedicato alla prevenzione oculistica estiva.

Giovedì 23 luglio, dalle 8.30 alle 13.30, il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione Visiva dell’UICI (3° piano, via A. Manzoni,11) accoglierà la cittadinanza per una mattinata interamente dedicata alla salute degli occhi: screening gratuiti e distribuzione di materiale informativo.

Professionisti presenti: Medico oculista, Dott. Mario Lo Cascio e Ortottista, Dott.ssa Roberta Fazio.





“L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per prendersi cura del proprio benessere visivo, ricevere indicazioni personalizzate e approfondire le buone pratiche di prevenzione durante la stagione estiva – spiega Giovanna Virga, presidente dell’Uici Palermo -. La prevenzione è un gesto semplice ma fondamentale, anche d’estate gli occhi meritano la stessa attenzione che dedichiamo al resto del corpo”.

Per ulteriori informazioni o per prenotare lo screening, la segreteria dell’Ente è a disposizione al numero 091 6162405 o tramite e mail uicpa@uici.it

Luogo: Uici Palermo, via Alessandro Manzoni, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 08:30

Artista: Uici Palermo

Prezzo: 0.00

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