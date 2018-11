L’acquisto di una motonave bidirezionale, con doppia alimentazione (gasolio e Lng, gas naturale liquefatto), il primo traghetto a navigare nel Mediterraneo alimentato con un carburante a bassissimo impatto ambientale, destinato ad operare nello Stretto di Messina sulla tratta Rada S. Francesco-Villa S. Giovanni.

È questa la finalità del finanziamento a medio termine di circa 20 milioni di euro messi a disposizione da UniCredit e da Mediocredito Italiano – Gruppo Intesa Sanpaolo, in pool paritetico, con Banca Imi e UniCredit che hanno operato quali mandated lead arranger, a favore di Caronte & Tourist Spa, tra le più conosciute protagoniste dell’industria armatoriale italiana, per la costruzione della nave “Elio”.

Il finanziamento è articolato in una linea di credito concessa a favore della Caronte & Tourist Spa, volto a finanziare una parte del costo di acquisto del traghetto realizzato presso i cantieri turchi Sefine Denizcilik e abilitato al trasporto massimo di 1.500 passeggeri. Il finanziamento in pool ha fruito, in parte del funding agevolato accordato dalla Bei per investimenti effettuati dalle Mid Cap. La Caronte & Tourist Spa è una società di navigazione privata con oltre mille dipendenti derivante dalla fusione di due società storiche di trasporti marittimi, la calabrese Caronte Spa e la siciliana Tourist Ferry Boat Spa, entrambe attive da oltre cinquant’anni con le loro flotte nel traghettamento dello Stretto di Messina. C&T è presente inoltre nel cabotaggio con la linea Messina-Salerno e attraverso Siremar-Caronte&Tourist isole Minori, assicura i collegamenti con le isole minori siciliane.