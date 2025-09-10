La rassegna Voci di Periferia dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 12 settembre, alle 21, alla chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Palermo, con un concerto che vede insieme Gianni Gebbia, Andrea Inghisciano, l’Arianna Art ensemble e Debora Troìa. La rassegna è organizzata dall’associazione MusicaMente e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, in collaborazione con la Città Metropolitana e con il sostegno del ministero della Cultura, per valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della città e delle sue periferie.

Un viaggio inedito tra gli affetti barocchi di Monteverdi e le sonorità calde e profonde del blues e del jazz, grazie all’estro e alla visione dell’Arianna Art Ensemble. Compongono l’Arianna Art Ensemble Cinzia Guarino (clavicembalo), Paolo Rigano (arciliuto e chitarra barocca), Federico Brigantino (violino), Silvio Natoli (viola da gamba, tiorba), Davide Femminino (contrabbasso), Fabrizio Francoforte (percussioni).





La forza espressiva e il virtuosismo di Andrea Inghisciano, considerato tra i migliori cornettisti al mondo e qui anche alla tromba jazz, si intrecciano con il suono multiforme e sperimentale di Gianni Gebbia, uno dei sassofonisti più poliedrici del panorama contemporaneo.

Ad affiancarli la voce intensa e versatile di Debora Troìa, capace di muoversi con grazia tra repertorio barocco e tradizione popolare, insieme all’Arianna Art Ensemble.

Luogo: Mondello

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Gianni Gebbia, Andrea Inghisciano, l’Arianna Art ensemble e Debora Troìa

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.