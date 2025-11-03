Un professore di filosofia in pensione, affetto da una patologia cognitiva. Una moglie alla disperata ricerca di un badante. E un badante, a sua volta, alla ricerca di uno stipendio. È da questo intreccio di destini che nasce “Tienimi”, la commedia degli equivoci scritta da Valeria Martorelli e diretta da Giovanna Carrozza.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Al Convento di Palermo, in via Castellana Bandiera 66, il 29 novembre alle 21,15 e il 30 novembre alle 18.





Sul palco, Elena Sparacino, Dario Scarpati e Antonio Minasola daranno vita a una commedia brillante che alterna risate e riflessioni, affrontando con ironia temi profondi come la memoria, la fragilità e la cura reciproca. “Tienimi” invita il pubblico a sorridere, ma anche a riflettere sui legami umani e sulla complessità delle relazioni.

L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 12 euro. È possibile prenotare i biglietti telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 339 716 6425.

Luogo: al Convento

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: vari

Prezzo: 12.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.