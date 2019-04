Il confronto

Gli assessori regionali per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, e il Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, hanno incontrato le forze sociali regionali di categorie rappresentative del mondo del lavoro forestale: i sindacati confedarali Flai Cisl-Fai Cgil-Uila Uil, l’Ugl, Snaf,Si.na.lp, Sifus, Mab e Codires.

L’obiettivo è quello di affrontare insieme una prima riflessione sui temi legati al riordino del comparto forestale in Sicilia ed avviare un primo confronto che possa portare ad un percorso, quanto più sinergico e rappresentativo possibile, per la stesura organica di una proposta ampia e innovativa, di riforma dell’intero comparto del lavoro forestale in Sicilia.

Sul tavolo le proposte dei sindacati, ascoltate con attenzione dagli assessori e sintetizzate attraverso un percorso comune di lavoro, che ha come obiettivo quello di ridisegnare insieme, in tempi certi, il futuro del lavoro forestale in Sicilia in un unica riforma da sottoporre al Parlamento Siciliano.