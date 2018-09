Il 5 e 6 ottobre al teatro Santa Cecilia

“Cari amici, ci siamo! Segnatevi in calendario queste due date: 5 e 6 ottobre, un venerdì e un sabato. Ci vediamo al teatro Santa Cecilia di Palermo per ‘Mezzogiorno tutti i giorni’. Sarà una due giorni piena di sorprese e di novità. Ospiti della politica nazionale e dei territori, della società civile e delle professioni si alterneranno sul palco per affrontare e approfondire tutto ciò che può rappresentare la ripartenza del Mezzogiorno”. Così su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone.

“Partiremo dalle criticità, dalle tante criticità, ma senza perder d’occhio le enormi potenzialità che abbiamo intorno, in termini di capitale umano e di ricchezza del territorio – prosegue -. La sfida è quella di concludere la due giorni con una nuova visione economica e sociale per il Sud, un piano che stia nella contemporaneità ma che sia proiettato al futuro. Perché, mentre questo governo gialloverde pensa a politiche del passato, noi pensiamo che il Sud debba ritornare al futuro. Iscrivetevi, partecipate, intervenite scrivendoci a mezzogiornotuttiigiorni@gmail.com”.