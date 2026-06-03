La Romanian Chamber Orchestra arriva al Teatro Massimo di Palermo per un appuntamento che unisce musica, diplomazia culturale e relazioni internazionali. Il concerto è in programma oggi, mercoledì 3 giugno, alle 20.30, nell’ambito dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026, iniziativa promossa come programma strategico di dialogo tra i due Paesi. A darne conto è Italpress, che riporta le dichiarazioni dell’ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancău, diffuse in occasione dell’evento. Per l’ambasciatrice, l’appuntamento rappresenta “molto più di un importante evento musicale”, ma un segno concreto di amicizia tra Romania e Italia.

Il valore simbolico dell’evento

Il concerto si inserisce in un programma culturale posto sotto l’Alto Patronato del presidente della Romania, Nicușor Dan, e del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Un contesto istituzionale che conferisce alla serata un significato particolare, legato alla volontà di rafforzare i rapporti storici, culturali ed europei tra i due Paesi. Nelle dichiarazioni diffuse per l’occasione, l’ambasciatrice Dancău sottolinea come la presenza della Romanian Chamber Orchestra a Palermo sia anche “un momento di dialogo tra culture europee profondamente legate” e una testimonianza della forza della musica come linguaggio universale, capace di unire popoli, memorie e sensibilità diverse.

Palermo luogo di incontro

La scelta di Palermo assume un valore non casuale. La città viene indicata dall’ambasciatrice come luogo di mare, di storia e di straordinaria ricchezza culturale, da secoli spazio di incontro mediterraneo tra civiltà, lingue e tradizioni. In questo scenario, la cultura romena si inserisce come parte di una più ampia conversazione europea fondata sulla bellezza, sul rispetto reciproco e sulla responsabilità condivisa. Il Teatro Massimo, con il suo prestigio e la sua storia, diventa così la cornice di un evento che punta a valorizzare la cultura come forma alta di diplomazia.

Il programma musicale

La Romanian Chamber Orchestra sarà diretta dal maestro Gabriel Bebeșelea e vedrà la partecipazione del pianista Daniel Ciobanu, che torna al Teatro Massimo in veste di solista. Il programma musicale costruisce un ponte tra la memoria popolare romena, la grande tradizione italiana e la vocazione universale della musica europea. Sono previste musiche di Béla Bartók, Giuseppe Verdi, Dinu Lipatti e George Enescu. L’apertura sarà affidata alle Danze popolari romene di Bartók, nella versione per orchestra d’archi. Seguirà l’omaggio a Verdi con l’Allegro dal Quartetto in Mi minore. Il percorso proseguirà con il Concertino in stile classico op. 3 di Dinu Lipatti, con Daniel Ciobanu al pianoforte, e si concluderà con l’Ottetto op. 7 di George Enescu, nella versione per orchestra d’archi di Lawrence Foster.

L’orchestra della diaspora romena

La Romanian Chamber Orchestra nasce dal desiderio dei musicisti romeni della diaspora di rappresentare e promuovere la Romania nel mondo attraverso l’arte. Una realtà descritta come una vera ambasciatrice culturale della Romania contemporanea, composta da alcuni tra i più rappresentativi artisti romeni. Negli ultimi anni il progetto è diventato un punto di riferimento per la cultura romena, grazie al livello dei suoi componenti e al contributo dato alla valorizzazione del patrimonio musicale nazionale.

Il legame storico con Palermo

Nel messaggio legato all’iniziativa, l’ambasciatrice Dancău richiama anche un legame storico tra la Romania e Palermo. In città morì in esilio, nel 1852, Nicolae Bălcescu, storico, patriota e protagonista del Quarantotto romeno. La sua figura viene collegata allo stesso orizzonte ideale del Risorgimento italiano, evocando valori di libertà, dignità nazionale e coscienza europea. Un riferimento che rafforza il senso dell’evento, presentato non soltanto come appuntamento musicale, ma come occasione per ricordare una relazione storica, culturale e umana tra Palermo e la Romania.

Il saluto alla comunità romena in Sicilia

L’ambasciatrice ha rivolto anche un saluto alla comunità romena di Sicilia, definita forte, discreta, laboriosa e generosa. Una comunità che contribuisce alla vita economica, sociale e culturale dell’Isola, mantenendo vivo il legame con la lingua, le tradizioni e la Romania. Attraverso questa presenza, ha sottolineato Dancău, il rapporto tra Romania e Italia diventa esperienza quotidiana, amicizia concreta e futuro condiviso.

I ringraziamenti istituzionali

Nel messaggio diffuso in occasione dell’appuntamento, l’ambasciatrice ha ringraziato il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla, il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, Marco Betta, il direttore artistico Alvise Casellati, la console di Romania a Catania, Carmen Axenie e Gaspare Borsellino, indicato come futuro console onorario di Romania a Palermo. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Ministero della Cultura della Romania e al Dipartimento per i Romeni nel Mondo, per il sostegno al progetto e per l’attenzione alla promozione della cultura romena e al rapporto con le comunità all’estero.