L'evento si terrà a Mondello venerdì 4 novembre

La Sicilia ed il Piemonte saranno più unite grazie all’attivazione di una tratta aerea che unirà gli aeroporti Falcone e Borsellino di Palermo e Cuneo Levaldigi. Ad accompagnare l’evento, l’iniziativa intitolata “La Sicilia atterra in Piemonte”, in programma venerdì 4 novembre presso la Sala Meeting Alle Terrazze, di viale Regina Elena a Mondello, la borgata marinara del capoluogo isolano.

La Sicilia atterra in Piemonte sarà diviso in due momenti

L’evento – organizzato da Visit Piemonte, la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio – è suddiviso in due momenti distinti. Al mattino, dalle 10 si approfondiranno le possibilità di interazione tra due destinazioni turistiche particolarmente vocate.

Al pomeriggio dalle ore 16.30 l’incontro sarà dedicato ai rappresentanti degli istituti superiori a indirizzo turistico-alberghiero, per conoscere le opportunità di lavoro nelle strutture della ricettività e della ristorazione del Piemonte.

Gli interventi

Modera Alessandra Zanon, direttore Visit Piemonte. Saluti istituzionali.

Interverranno: Mariano Rabino, presidente Atl Longhe Monferrato Roearo, Chiara Bergadano, Consorzio Langhe Monferrato Roero, Gabriella Giordano, Consiglio d’amministrazione Atl Cuneese, Michele Pianetta, vicepresidente Conitours, ed Anna Milanese, direttore Aeroporto Cuneo Levaldigi.

Record di passeggeri al Falcone e Borsellino

Una nuova tratta che arriva in un periodo importante per lo scalo palermitano che ha registrato il record di passeggeri. Nel mese di settembre 2022 sono stati 758.616 i passeggeri che hanno volato dallo scalo aereo palermitano, il 6,16% in più rispetto a settembre 2019 quando furono 714.589 quelli in transito, mentre la media dei passeggeri per volo è salita a 146 contro i 141 del 2019.

Cresce anche il numero dei voli: 5.192 contro 5.062 di settembre 2019, con un incremento del 2,57%. Con settembre ormai in soffitta, il numero totale dei passeggeri nei primi nove mesi del 2022 sale a 5.541.822, contro i 5.441.968 nel 2019, con una crescita dell’ 1,83%. Incremento del 3,3% anche per il numero dei voli nel periodo gennaio-settembre: 41.232 contro 39.920 del 2019.

Incide anche il traffico internazionale

A settembre, il traffico internazionale ha inciso per il 29,62% e ha raggiunto il 28% sull’anno. Infine, l’andamento del traffico passeggeri e voli nei primi giorni di ottobre sembra già confermare che sarà ancora un mese da record per lo scalo aereo palermitano.