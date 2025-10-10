La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue domenica 12 ottobre, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita con “Il Caro Sassone: Un Tedesco a Roma” di George Frideric Händel. Il concerto sarà eseguito da tre interpreti di fama internazionale, massimi riferimenti per l’autenticità e lo stile barocco il soprano Roberta Invernizzi, riconosciuta universalmente per la sua tecnica e profondità drammatica nel repertorio händeliano, la violinista Rossella Croce, specializzata nella prassi esecutiva antica, darà voce al dialogo virtuoso delle sonate e il clavicembalista e organista Guido Morini, maestro del basso continuo e dell’improvvisazione.





Il programma offre un affascinante viaggio attraverso l’evoluzione stilistica di Händel, spaziando dal lirismo meditativo delle arie tedesche come Dolce quiete, soave fonte e La mia anima ode nel vedere, alla maestria cameristica delle Sonate per violino e continuo Op. 1 (Sonate III e VI), fino al grande respiro drammatico delle arie e cantate Italiane tra cui la passionale Tu fedel, tu costante e le celebri arie Piangerò la sorte mia (da Giulio Cesare) e Tu del ciel ministro eletto (da Il Trionfo del tempo e del disinganno).





Il caro Sassone si riferiva genericamente alle origini tedesche di Händel, anche se non era nativo della Sassonia. Il soggiorno di Händel in Italia, che ebbe luogo all’incirca fra 1706 e 1710, presenta ancor oggi aspetti non del tutto chiariti. Non sappiamo infatti se il compositore vi fosse stato inviato o invitato, o vi fosse venuto di propria iniziativa. Generalmente, si è dato credito a fatti e circostanze raccontate da John Mainwaring nei Memoirs of the life of late George Frederic Handel (1760), la prima biografia del compositore apparsa l’anno successivo alla morte, ma che si fonda su una ricostruzione di fatti avvenuti cinquant’anni prima. Secondo Mattheson, Händel avrebbe viaggiato in compagnia di un certo von Binitz.

Händel venne in Italia non tanto per perfezionare i propri studi, come spesso si afferma, quanto piuttosto per conoscere luoghi e protagonisti del mondo musicale italiano, e farsi conoscere nei più prestigiosi di questi ambienti di Firenze, Venezia e, soprattutto, Roma. Con sé portava, infatti, una notevole quantità di musiche, che, magistralmente rielaborate, lo avrebbe agevolato nel soddisfare le molteplici richieste dei committenti del più alto livello.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Roberta Invenzzi

Prezzo: 0.00

