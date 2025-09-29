La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue con Arché alle origini della canzone, dai trovatori di De André, domani, 30 settembre, alle 21, all’Oratorio di Santa Cita, con l’ensemble genovese Ring Around Quartet.

Compongono l’ensemble Vera Marenco soprano (viella), Manuela Litro (alto), Umberto Bartolini (tenore), Alberto Longhi baritono (percussioni), Maria Notarianni (arpa, viola da gamba), Giuliano Lucini (liuto medievale, liuto rinascimentale, tiorba), Marcello Serafini (viella, chitarrino, chitarra barocca), con la partecipazione straordinaria di Edmondo Romano (fiati).

Agli albori della poesia moderna vi è tutta la produzione lirica che nel Medioevo si sviluppa in area mediterranea: la grande poesia del bacino portoghese-ispanico, dell’Occitania e della penisola italiana. Parallelamente si sviluppano le forme metriche che caratterizzano i diversi generi: ballate, chanson (e tra esse la chanson d’aube, la chanson de toile, la chanson de geste) ma anche il rondeau, la laude, e in Italia la frottola e la villanella. Da questa tradizione hanno preso spunto molti cantautori del XX secolo, primo fra tutti il genovese Fabrizio De André. Il programma propone una scelta di melodie dal XIII al XX secolo, a ripercorrere le tappe di quella che è stata la storia della canzone come la intendiamo oggi, rendendo omaggio alla scuola cantautorale genovese.





Il Ring Around Quartet è un ensemble vocale genovese che affronta anche la polifonia sacra tra medioevo e rinascimento: tra i diversi programmi spicca la Messa di Notre Dame di G. de Machaut. Nel 2004 partecipa all’esecuzione di laude inedite di autori liguri del XVI secolo, incise in prima assoluta nel CD Volgete gli occhi a tante meraviglie. Negli ultimi anni il quartetto si dedica all’incisione del repertorio profano rinascimentale italiano e francese, accompagnandosi spesso con strumenti: è in questa formazione che presenta ai concerti del Quirinale il programma Tutte Frottole!, dalle composizioni dai libri del Petrucci, frutto del lavoro di ricerca dalle fonti, trascrizione e arrangiamento, uscito in cd per Naxos nel maggio 2015, e A.Janequin, monografia dedicata allo straordinario autore di chansons.

Info e costi

Il costo dell’abbonamento annuale all’intera stagione è di 110 euro. Ridotto 90 euro (per under 25, over 65, Regioniamo Sicilia e possessori di carta Feltrinelli). I biglietti dei singoli concerti hanno un costo di 10 euro per quello intero, 8 euro ridotto (under 25, over 65 , Regioniamo Sicilia, Fidapa e possessori di carta Feltrinelli). Per gli studenti del conservatorio invece il biglietto avrà un costo di 5 euro.

Per info: assmusicamente@gmail.com oppure +39 393 242 78 51 +39 3396247372

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Ring Around Quartet

Prezzo: 0.00

