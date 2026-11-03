Da sabato 7 novembre

Chef e ristoratori ai fornelli, una ricetta per volta, con Flaminia Belfiore a guidare il racconto. Sabato debutta “La tavola degli chef”, il nuovo format dedicato alla cucina d’autore e a chi la crea.

Lo schema è semplice. A ogni puntata cambia il protagonista: uno chef di prestigio oppure il titolare di un ristorante, che mostra la preparazione di una delle sue ricette. Lo spettatore segue tutto il percorso, dagli ingredienti alle tecniche, fino ai singoli passaggi che portano al piatto finito.

Il ruolo di Flaminia Belfiore

Il filo che lega le puntate è la conduttrice. Flaminia Belfiore affianca gli chef mentre cucinano e porta il pubblico oltre la ricetta, verso quello che c’è dietro: la filosofia e la creatività di chi firma il piatto.

L’idea è aprire le cucine dei professionisti del settore e farne conoscere da vicino lo stile, l’esperienza e il modo di lavorare, andando oltre il piatto finito.

Come funzionano le puntate

Ogni appuntamento porta un volto nuovo e una nuova preparazione. La formula si riassume in tre elementi: uno chef, una ricetta, una storia. Il racconto parte dalla scelta degli ingredienti e si chiude con la presentazione del piatto.

Dove vedere “La tavola degli chef”

Il primo appuntamento è in programma sabato. Le puntate resteranno sempre disponibili sul sito di NewSicilia.