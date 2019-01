grande festa al centro commerciale

Sono 600 le cartoline vincenti già distribuite durante il concorso “Il Natale ti premia” che si è svolto, dal 7 dicembre al 4 gennaio, al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea a Palermo.

Domani, sabato 5 gennaio, gran finale con la Super Tombola in compagnia della Befana che porterà nel suo sacco otto super premi dedicati ad adulti e piccini.

Per partecipare è bastato effettuare un acquisto, del valore minimo di 5 euro, nei punti vendita del centro commerciale. Domani, alle ore 17, avrà luogo l’estrazione delle cartoline bimbi, imbucate nelle scorse settimane. Tre piccoli fortunati clienti si aggiudicheranno tre carnet di buoni acquisto da spendere in giocattoli:

1° premio, 500 euro;

2° premio, 300 euro;

3° premio, 200 euro.

A seguire, alle 17:30, in programma la Tombola dedicata agli adulti. In palio: un carnet di buoni acquisto da 50 euro per chi farà ambo; un carnet di buoni acquisto da 100 euro per chi farà terno; un carnet di buoni acquisto da 300 euro per la quaterna; un carnet di buoni acquisto da 500 euro per la cinquina; un carnet di buoni acquisto da 1.000 euro per la tombola.