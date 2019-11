il giovane di 19 anni morto nell'incidente stradale la scorsa notte

Dolore e commozione per la morte di Giuseppe Di Lorenzo ad appena 19 anni. Per il centro alle porte di Palermo una vera tragedia per una famiglia che appena otto mesi fa aveva subito la morte improvvisa del padre di Giuseppe stroncato da un infarto a 59 anni.

“Un ragazzo d’oro – dicono alcuni conoscenti – Una vera tragedia. Questa notte la notizia ha iniziato a circolare. Per i tanti amici un dolore enorme. Qualcuno ha sperato che gli interventi dei sanitari del 118 e dei medici in ospedale riuscissero nel miracolo. Purtroppo non è stato così. Siamo stati in attesa. Alla fine è arrivata la triste notizia”.

“Resterai per sempre nei nostri cuori, angelo mio”, scrivono oggi gli amici su Facebook. “Sono sicuro che ci guardi da lassù”.

L’auto sulla quale viaggiava è uscita fuori strada ed è finita contro un albero. Per Di Lorenzo non c’è stato nulla da fare. Illeso il giovane alla guida di 23 anni.

I due stavano tornando da una festa di laurea Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corleone e i sanitari del 118. Saranno i militari a cercare di ricostruire quanto successo e accertare le responsabilità. Sul conducente sono stati eseguiti l’alcoltest i drug test. Si attendono gli esiti.

Terribile il dolore per la famiglia Di Lorenzo. Appena 8 mesi fa era morto il padre a 59 anni di infarto. Adesso questa nuova tragedia.