I due giovani si erano sposati due anni fa

Si erano sposati due anni fa. Francesco Capodilupo e Valentina M, lui di 38 anni lei di 33 si amavano tanto. Insieme vivevano a Bergamo anche se lei è originaria di Partinico.

Erano in Sicilia per trascorrere le vacanze il ferragosto. Avevano girato il mondo e volevano trascorrere qualche giorno al sole e al mare.

In via Partinico a Terrasini (Pa) lo scontro con una vettura. In pochi minuti è stato l’inferno. I sanitari del 118 si sono trovati otto feriti da assistere. Due sulla moto e sei in macchina. Tra questi anche un bimbo di pochi mesi.

I più gravi proprio Francesco e Valentina. Il giovane è stato soccorso immediatamente. Era andato in arresto cardiaco. Il medico e l’infermiere del 118 lo hanno ripreso di nuovo e portato in ospedale.

Purtroppo qui è morto durante i controlli. Valentina si trova ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, Per lei la prognosi è riservata. Ha diverse frattura molto gravi.

Gli altri passeggeri della macchina sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. In tutto sei tra cui una donna incinta e un bimbo di pochi mesi.

Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Da stabilire le cause dell’incidente e le responsabilità. Ancora in queste ore i vigili urbani stanno eseguendo indagini.