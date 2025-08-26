Tanto dolore per l’improvvisa morte di Anna Maria Romano, la donna investita e uccisa nei pressi dello stabilimento La Marsa a Palermo. Per molti era la mamma di tutti la prima a Palermo a effettuare corsi pre e post parto. Ed era una delle più rinomate professioniste nell’accompagnamento delle neo mamme alla nascita del figlio.

In tanti a Palermo, oltre ai suoi figli Carolina e Francesco, stanno piangendo per la scomparsa di Anna Maria Romano, 65 anni. Morta oggi intorno alle 12 all’Addaura, investita da uno scooter mentre stava attraversando sulle strisce pedonali il lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza della Marsa. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito gravemente. Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale. La donna era appena stata al Telimar, dove era socia. Sul luogo dell’incidente sono accorse decine di persone, tra parenti e amici.

Anna Romano, insegnante di educazione fisica in quartieri difficili di Palermo, era anche la moglie di Gabriele Palpacelli, indimenticato consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022. “Distrutti, senza parole. Riposa in pace, carissima Anna”, si legge sulla pagina Facebook della sezione siciliana della Federazione italiana tennis e padel. Era quindi la zia del tennista Marco Cecchinato, allenato proprio dal cugino e figlio della donna Francesco Palpacelli. Tra Cecchinato e la zia c’era un legame fortissimo. Per questo Ceck ha deciso di ritirarsi dal challenge di Como, dove oggi avrebbe dovuto affrontare il primo turno, e rientrare in città insieme al cugino per dare l’ultimo saluto all’amata zia.

“Siamo increduli e sconvolti dalla notizia della morte improvvisa di Anna Romano – si legge sulla pagina Facebook del Tc2 – che ha aiutato tantissime donne con i suoi corsi preparto, sempre pronta ad aiutare tutti, infaticabile organizzatrice di eventi sociali, voce degli Internazionali di tennis, ma soprattutto super mamma di Francesco e Carolina, nonna della piccola Anna e moglie di Gabriele Palpacelli, la cui scomparsa l’aveva segnata in modo indelebile negli ultimi tre anni e di cui Anna era diventata la memoria storica, dopo tutta una vita felice insieme, finita troppo presto. Ora ti immaginiamo abbracciata al tuo Gabri, ma la tua perdita, “Annuzza”, lascia noi amici inconsolabili, con un vuoto dentro, impossibile da colmare. Il club e la scuola tennis – conclude il post – si stringono attorno a Francesco, Carolina e a tutti i familiari in un immenso abbraccio”.

Il 26 giugno ultima apparizione pubblica: è salita sul palco del Tc2 in occasione della festa per i 50 anni del circolo. Hanno premiato alla memoria Gabriele Palpacelli e lei ha ritirato la targa. Lo ha ricordato nella semplicità di marito e padre, prima ancora che come sportivo e campione. E tra le lacrime ha detto che le mancava tremendamente, ogni giorno della sua vita. Anche durante i corsi pre parto, insegnando alle neo mamme che la nascita di un figlio non deve dividere la coppia, ma farla innamorare ogni giorno.