L'ordinanza

La Polizia Municipale ha introdotto alcune integrazioni e revoche alla circolazione veicolare previste durante la visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese a Palermo, sabato 23 e domenica 24 Marzo.

via Cardinale Rampolla

dalle ore 07,00 di venerdì 22 /03/2019 alle ore 14,00 di domenica 24/03/2019 e comunque sino a cessate esigenze:

Istituzione del senso unico di marcia in direzione di Villa Igiea,

I residenti di via C. Rampolla, via Papa Paolo VI e strade limitrofe, avranno a disposizione un’area con ingresso dal civ. 25 di via C. Rampolla, dove potranno posteggiare i propri veicoli.

Inoltre:

dalle ore 07,00 di giovedì 21/03/2019 alle ore 24,00 di sabato 23/03/2019 e comunque sino a cessate esigenze, istituzione del divieto sosta con rimozione coatta ambo i lati in:

PIAZZA CROCE DEI VESPRI (Intera Piazza);

VIA CANTAVESPRI (Intero tratto);

VICOLO VALGUARNERA (Intero tratto);

VIA SANT’ANNA (Intero tratto);

PIAZZA SANT’ANNA (Intera Piazza);

VICOLO DEI CORRIERI (Intero tratto);

PIAZZA ARAGONA (Intera Piazza);

PIAZZA RIVOLUZIONE (Intera Piazza);

PIAZZA SAN CARLO (Intera Piazza);

Viene inoltre revocata la disposizione prevista dalla precedente ordinanza (n. 323/2019), circa il divieto di sosta con rimozione permanente dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 14,00 del 24/03/2019 relativamente alle struttura alberghiera:

SAN PAOLO PALACE HOTEL

– Via Messina Marine – Tratto compreso tra via Saetta e 100 metri dopo l’ingresso della prescritta struttura;

– Via Saetta – Nel tratto compreso le adiacenze della struttura.-