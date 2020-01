Una tematica attuale

Un dibattito di supporto ai genitori dei nativi digitali, ovvero i ragazzi nati dopo l’avvento di internet e dei social network.

In sinergia con le istituzioni del territorio, martedì 28 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso la Parrocchia Maria SS. delle Grazie in Palermo Roccella si svolgerà un incontro rivolto non solo ai genitori, ma anche ai docenti, agli educatori ed agli alunni delle scuole, enti ed associazioni che operano nella Palermo Oltre Oreto.

L’incontro laboratoriale investe un tema attuale, delicato ed urgente, che coinvolge la vita quotidiana dei giovani: ci si riferisce alla problematica del corretto uso delle tecnologie, ed ai susseguenti e connessi rischi della dipendenza dagli strumenti digitali e dei pericoli cui ci si espone nel loro utilizzo.

I lavori prenderanno spunto dalla visione del cortometraggio “Nativi digitali”, scritto e diretto da Elena Pistillo e proseguiranno con il dibattito, al quale parteciperanno tra gli altri l’Assessora Giovanna Marano, la dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Di Vittorio” prof.ssa Angela Mirabile, la regista del cortometraggio Elena Pistillo ed il Parroco della Parrocchia Maria SS delle Grazie, don Ugo Di Marzo.

Faciliterà l’incontro l’intervento del dott. Mauro Adragna, psicologo, psichiatra e psicoterapeuta, nonché Pastore della Chiesa della Riconciliazione “Canto di Sion”.