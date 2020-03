Il provvedimento revocato dopo le analisi dell'Asp arrivate in nottata

Sono arrivati in nottata gli esami dell’Asp e l’ordinanza è stata revocata. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annuncia in una nota la revoca dell’ordinanza con la quale aveva disposta stamane il divieto dell’utilizzo dell’acqua a fini umani in molte zone della città servite dall’azienda municipalizzata, dopo alcune analisi disposte nei giorni scorsi dall’Asp.

“Non è mai stata messa in discussione – scrive Orlando – la salute dei cittadini. Amap ha operato, come era prevedibile, attivando subito ogni procedura per tutelare la sanità pubblica e monitorare costantemente la qualità dell’acqua”. “Ora l’Asp – spiega Orlando – non ha potuto che confermare i dati di Amap. Non può che dispiacere che qualche scelta eccessivamente burocratica abbia reso obbligatoria oggi pomeriggio una ordinanza che già durante la questa notte sarà revocata”.

Ecco tutti i documenti del pasticcio che ieri ha provocato una nuova psicosi con i cittadini che hanno assaltato i supermercati svuotando le riserve d’acqua minerale.

“Ancora una volta – afferma il consigliere Fabrizio Ferrandelli – si dimostra che il sindaco non ha più le redini del controllo. Basta guardare i documenti per comprendere di chi sia la responsabilità di quanto successo.

Da una parte sul sito del Comune si invitano i cittadini a non utilizzare l’acqua del rubinetto mettendo in allarme, dall’altra pochi minuti fa il presidente di AMAP, da me raggiunto al telefono, ha rassicurato circa la regolarità delle analisi e dei controlli. Non ci è dato sapere ancora da che parte sta la verità, per cui consiglio massima prudenza ai palermitani già abbastanza provato dagli ultimi accadimenti”.