La nota dell'Amap

Nessun pericolo per la cittadinanza. L’acqua si può usare. A distanza di due ore dalla nota dell’Amap che comunicava l’ordinanza sindacale di divieto di uso dell’acqua in alcune zone di Palermo per uso umano, l’Amministrazione comunale ha reso noto che, “acquisiti i dati degli esami di laboratorio”, non c’è più alcun rischio.

“A seguito di controlli eseguiti oltre 10 giorni fa, l’ASP ha richiesto che venisse aumentata la clorazione dell’acqua proveniente da due serbatoi. – si legge nella nota del Comune di Palermo – Dopo tale intervento, tutti i controlli effettuati in città dal 2 al 5 marzo hanno confermato che l’acqua è perfettamente utilizzabile per fini umani e potabili e nessun parametro è oltre i limiti di legge”.

“I controlli sono stati effettuati in diversi punti della rete cittadina e tutti hanno avuto esito positivo.- prosegue – Ciononostante l’ASP ha richiesto l’emissione di una ordinanza, considerando validi soltanto i propri esami eseguiti il 25.02.20 e non quelli eseguiti da AMAP”.

“Da tutti gli esami eseguiti in tutti i punti di presa e per tutti i giorni verificati risulta che “non vi e’ alcun problema di carattere microbiologico nell’acqua distribuita in rete”, ribadisce il Comune. “Nonostante ciò, e non avendo potuto provvedere ad ulteriori esami autonomi successivi al 25 febbraio, l’ASP, ha richiesto in data odierna l’emissione di una ordinanza sindacale che il sindaco, quale autorità sanitaria cittadina non può non firmare”, conclude.