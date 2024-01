A piazza Croci ed in via dei Cartari a Palermo

Ladri in azione in due locali a Palermo. Qualcuno ha cercato di mettere a segno due colpi in due ristoranti. Un primo colpo è stato tentato all’Osteria dei Vespri in piazza Croci. Hanno cercato di aprirsi un varco nella vetrina senza riuscirci forse perché disturbati da qualche residente o passante.

Stessa scena in altro bistrot che ha aperto da poco in via dei Cartari. Anche qui il colpo è stato tentato. Solo danni alla struttura. Anche in questo caso i ladri non sono riusciti ad entrare nel locale. Sono in corso indagini per risalire agli autori.

Tentato furto al negozio di giocattoli Katena in via Napoli

Pochi giorni fa, un altro tentativo di furto si è verificato in centro città. In uno dei negozi specializzati nella vendita di giocattoli. I ladri anche in questo hanno tentato di spaccare la vetrina dell’esercizio commerciale Katena Toys che si trova in via Napoli. Il colpo non è riuscito. Qualcosa deve avere impedito ai ladri di portate a termine il colpo. Il danno alla vetrina però è stato compiuto e spesso in questi casi è più grosso di quanto i ladri riescono a portare via. Sul colpo indagano i carabinieri.

Banda spaccavetrine in azione al ristorante in via Paternostro

In precedenza, ladri un azione durante la notte nel ristorante Noname in via Paolo Paternostro a Palermo. Hanno spaccato l’ingresso del locale e hanno portato via bottiglie di vino e altri oggetti che si trovavano nel locale.

Il colpo alla profumeria Dabbene

Hanno preso a mazzate la vetrina di un negozio del centro per diversi minuti prima di arrendersi. Non tutti però. Uno di loro, infatti, è tornato alla carica e ha continuato a colpire la porta a vetri con un casco e una grossa pietra. Poi l’arrivo della polizia. Si è concluso con l’arresto di un 45enne il tentato furto alla profumeria Dabbene di piazza Amendola della scorsa notte. In cinque, come mostrano le immagini, hanno provato ad aprire un varco per accedere nell’attività e svaligiarla.