Furto nel ristopescheria da Mare in via Sciuti a Palermo. I ladri hanno sfondato uno degli ingressi che si trova nel retro e hanno portato via soldi che si trovavano in cassa e bottiglie di vino e liquori.

Si sta facendo l’inventario per stabilire cosa sia stato portato via. I malviventi hanno agito indisturbati e nessuno ha lanciato l’allarme. A constatare il furto è stato il titolare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori,

Tentata rapina al Conad di via Agrigento

Tentata rapina invece al Conad in via Agrigento. Un uomo è entrato nel supermercato ma è fuggito via dopo la reazione ricevuta all’interno dell’esercizio commerciale. Sulla tentata rapina le indagini sono condotte dalla polizia. Anche in questo caso gli agenti hanno acquisto le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al rapinatore.

Rapina a mano armata al supermercato Conad

Nei giorni scorsi altra rapina a un supermercato Conad in via Terrasanta a Palermo. Un uomo armato di pistola è entrato nell’esercizio commerciale e si è diretto alle casse e ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare i soldi che si trovavano nelle casse.

Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza nel tentativo di risalire all’autore del colpo. Sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per cercare impronte utili lasciate dal rapinatore.

Banda spacca vetrine in via Libertà, colpo alla Cubana

Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Qualcuno è entrato nella notte nel negozio la Cubana in via Libertà a Palermo. Sono stati portati via soldi e bottiglie di vino. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori che in questi ultimi mesi hanno messo a segno diversi colpi con la stessa tecnica in diverse zone in centro del capoluogo. Ad accorgersi del furto i titolari che hanno chiamato i militari.