All’arrivo dei poliziotti sono fuggiti dal tetto ma sono stati bloccati in tempo

La polizia di Stato, la notte scorsa, ha arrestato due ladri che si erano intrufolati in una scuola di Palermo. Si tratta di due minorenni che stavano tentando di rubare materiale informatico all’interno della istituto comprensivo “Giuliana Saladino” di via Barisano da Trani a Palermo. Le volanti “Zisa”, “San Lorenzo” e “Mondello” sono state inviate dalla sala operativa all’istituto scolastico perché era scattato l’allarme anti intrusione.

Il tentativo di fuga

Al loro arrivo i poliziotti constatavano il danneggiamento di alcune finestre. In un cortiletto interno si notava la presenza di sei casse acustiche, prese dalla sala teatro, ed un grande televisore. Due ragazzi non appena hanno visto gli agenti hanno tentato di fuggire dal tetto. Sono stati raggiunti e presi. Domani è prevista la convalida da parte del gip del tribunale per i minorenni.

Il raid anche in un asilo

Sono invece in corso le indagini per risalire agli autori del furto di generi alimentati e danneggiamento dell’asilo Peter Pan, nel cuore del quartiere Cep. Sono in corso indagini per risalire alla paternità di numerosi eventi analoghi che si sono verificati in serie negli ultimi giorni. Una cosa certa è che un sistema di allarme può sicuramente aiutare a difendere un edificio scolastico da ladri e vandali.

L’indignazione per il raid alla materna

Il raid in particolare alla materna del Cep ha lasciato il segno e l’indignazione. La notte scorsa qualcuno è entrato all’interno della struttura ed ha messo a soqquadro diverse aule. L’immobile era così malconcio che non è stato possibile effettuare le lezioni, per cui si sono palesati ancora disagi per le circa 50 famiglie che fruiscono di questo servizio. Ma quel che fa più male è che nonostante lo Stato abbia già dato dei segnali importanti della sua presenza proprio in questa scuola, c’è chi si ostina a sfidarlo. Stando ai primi riscontri della polizia qualcuno si sarebbe introdotto all’interno dell’asilo da una finestra sul retro. Una volta dentro ha messo a soqquadro diverse aule e altri locali comuni dell’immobile. Gli agenti hanno trovato armadi aperti e cassetti divelti. Pare comunque che non sia stato rubato nulla anche se ancora non vi è certezza. Il personale della scuola sta effettuando l’inventario per avere il riscontro.