Nel 2021 i carabinieri individuarono tre dodicenni

Tornano alla carica i vandali nei confronti dell’asilo nido “Peter Pan” del Cep. La notte scorsa qualcuno è entrato all’interno della struttura ed ha messo a soqquadro diverse aule. L’immobile era così malconcio che non è stato possibile effettuare le lezioni, per cui si sono palesati ancora disagi per le circa 50 famiglie che fruiscono di questo servizio. Ma quel che fa più male è che nonostante lo Stato abbia già dato dei segnali importanti della sua presenza proprio in questa scuola, c’è chi si ostina a sfidarlo.

Forzata una finestra

Stando ai primi riscontri della polizia, intervenuta questa mattina in seguito alla segnalazione fatta dagli operatori scolastici che si sono accorti di quanto accaduto, qualcuno si sarebbe introdotto all’interno dell’asilo da unna finestra sul retro. Una volta dentro ha messo a soqquadro diverse aule e altri locali comuni dell’immobile. Gli agenti hanno trovato armadi aperti e cassetti divelti. Pare comunque che non sia stato rubato nulla anche se ancora non vi è certezza. Il personale della scuola sta effettuando l’inventario per avere il riscontro.

Le indagini dello scorso anno

Questo edificio nel tempo è stato più volte preso di mira dai vandali. Nel febbraio dello scorso anno i carabinieri individuarono gli autori dell’incendio che il precedente 2 gennaio aveva gravemente danneggiato l’asilo comunale. Si trattava di tre ragazzini di 12 anni, e per questo non imputabili. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia di San Lorenzo e della stazione di Borgo Nuovo coordinate dalla procura e dalla procura dei minorenni. Oltre alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona sono stati utili l’analisi dei profili dei social network e i controlli straordinari del territorio avviati nei giorni successivi all’incendio.

Il sospetto

Secondo alcuni residenti non si tratta di un semplice atto vandalico, ma il disegno ben preciso di un copione già visto. Molte scuole nel quartiere Cep e in altre zone di Palermo sono occupate abusivamente. Il primo passo per entrare negli edifici è stato quello di renderli inagibili. Proprio come successo dopo l’incendio doloso che ha danneggiato alcune stanze e messo fuori uso l’intero impianto elettrico provocando danni per migliaia di euro.