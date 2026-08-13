L’aeroporto di Fontanarossa resta chiuso, disagi e ritardi anche negli altri scali siciliani

Ignazio Marchese di

13/08/2026

Slitta ancora la riapertura dello scalo catanese di Fontanarossa. Oggi non parte e non arriva alcun aereo. Si naviga a vista nello scalo catanese. L’ennesima comunicazione della Sac è arrivata.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania , comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta l’estensione della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3.

Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 02:00 ora locale del 14 agosto.

L’Etna da sei giorni non dà tregua e l’ultimo bollettino dell’Ingv conferma che l’attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata e soprattutto che la nube di cenere resta orientata a sud, cioè in direzione dello scalo.

Voli riprotetti e cancellati

Solo nella giornata di ieri sono stati riprotetti oltre 50 voli tra Palermo, Trapani e Comiso, portando il contributo di quest’ultimo a più di 140 voli dall’inizio dell’emergenza.

Una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, con oltre 700 voli saltati in pochi giorni a Fontanarossa, tra cancellati e riprogrammati su altre piste siciliane. Stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo.

Sac e Regione rivendicano il massimo sforzo. E i sindacati chiedono un incontro urgente per ragionare su un piano strutturale di interventi. Nella bufera la società di gestione dell’infrastruttura, che fa sapere che sta continuando “a lavorare, insieme alle istituzioni, alla Protezione civile e agli altri scali siciliani, per supportare le compagnie aeree ad assicurare la massima continuità possibile dei collegamenti e l’assistenza ai passeggeri”.

Un fenomeno eruttivo di tale intensità e durata, verificatosi in concomitanza con il periodo dell’anno caratterizzato dai maggiori flussi di traffico aereo, “rende, infatti, necessario”, aggiunge la Sac, “il contributo e il coordinamento di tutti gli attori coinvolti per far fronte all’emergenza”. L’attività eruttiva dell’Etna, con l’emissione di cenere in atmosfera, sta mettendo sotto forte pressione l’intero sistema aeroportuale siciliano, “ma la risposta coordinata di tutti gli operatori dimostra che la macchina organizzativa sta funzionando anche di fronte a un fenomeno naturale straordinario, la cui evoluzione può cambiare di ora in ora”. La sicurezza resta, in ogni caso, “il criterio prioritario di ogni decisione”.

Il sostegno della Regione

La presidenza della Regione sottolinea che alle società che gestiscono i trasporti su ferro e su gomma nel territorio l’assessorato delle Infrastrutture ha chiesto di incrementare i collegamenti tra le città e gli scali siciliani con servizi integrativi e straordinari. Negli aeroporti, inoltre, sono stati attivati i volontari del sistema regionale di Protezione civile, con circa 30 unità per turno, con appositi gazebo allestiti per distribuire acqua gratuitamente e collaborare con i gestori degli scali nel fornire ai viaggiatori informazioni sui collegamenti attivi.

La Regione, “pur non avendo prerogative sulla gestione del traffico aereo, ha scelto – afferma il governatore Renato Schifani – di intervenire collaborando con le società di gestione aeroportuale con collegamenti straordinari e attivando la Protezione civile. Cio’ per contribuire ad affrontare una situazione particolarmente complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, con circa 700 voli saltati a Fontanarossa, tra cancellati e riprogrammati su altri aeroporti”. Intervengono anche i sindacati per i quali “è necessario rafforzare l’intermodalità tra trasporto aereo, ferroviario e su gomma per garantire collegamenti adeguati e tempestivi durante le crisi. Gli aeroporti siciliani devono operare, soprattutto in situazioni di emergenza, in una visione integrata del sistema aeroportuale e della mobilità regionale”.

I sindacati chiedono incontro alla Regione

Cgil, Cisl e Uil Sicilia insieme a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Sicilia chiedono alla Regione un incontro urgente con l’assessore al ramo, i gestori degli aeroporti di Catania, Comiso, Palermo e Trapani per affrontare in modo strutturale la gestione delle emergenze aeroportuali: “Le recenti criticità hanno evidenziato la necessità di protocolli condivisi che definiscano procedure, competenze e coordinamento tra Regione, gestori e soggetti coinvolti evitando soluzioni emergenziali ripetute”.

I sindacati richiedono “l’attivazione di collegamenti straordinari tra gli scali siciliani per redistribuire tempestivamente voli e passeggeri in caso di chiusura o riduzione dell’operativita’ ma anche misure di tutela per lavoratori, Forze dell’Ordine e personale di sicurezza, gravati da carichi di lavoro crescenti e da carenze informative durante le emergenze”. Inoltre, viste le elevate temperature, serve il coinvolgimento della Protezione civile regionale per attivare misure di prevenzione, assistenza e protezione con particolare attenzione ai soggetti fragili in caso di sovraffollamento e prolungata permanenza negli scali.