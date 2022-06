“Parco della Favorita vuoto e desolante. Solo una strada di transito verso Mondello. Eppure, abbiamo una ricchezza naturalistica straordinaria che, se opportunamente e adeguatamente sfruttata, potrebbe invidiarci il mondo intero. Una superficie che potrebbe diventare, attraverso un concorso internazionale di idee, un luogo straordinario di aggregazione per attività sportive, ludico-ricreative, di intrattenimento, sociali e culturali.

Occorre fare di questo ambiente naturale un punto identitario di Palermo“.

Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, in un video postato sui social, al termine di un sopralluogo al parco della Favorita.

“Da qui la città deve trovare nuovi motivi di attrazione a livello nazionale e internazionale – aggiunge – È quello che ci proponiamo di fare, è quello che faremo, scrivendo un nuovo libro per Palermo”.

Palermo: Lagalla, rischio paralisi uffici comunali

“Il buon funzionamento della macchina amministrativa del Comune di Palermo passa anche, sia pur non esclusivamente, dalla quantità e qualità dei dipendenti. Oggi quasi la metà sono part time e molti stanno per andare in pensione. Esiste pertanto un’oggettiva criticità. Per farvi fronte occorre, innanzitutto, adoperarsi per trasformare, nel più breve tempo possibile, tutti i contratti in full time”.

Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla. “Insomma – prosegue-, è mio intendimento non fare cadere nel vuoto le rivendicazioni dei tanti dipendenti comunali che domani sciopereranno. Uno stato di agitazione che, se sommato ai disagi di quello che è stato definito un attacco hacker contro l’amministrazione, potrebbe portare alla paralisi degli uffici. Pertanto, è mio auspicio che le autorità competenti, nei modi di legge, possano scongiurare il peggio”.

Palermo: ‘Italia al Centro’, conferenza stampa con Lagalla

“Italia al Centro”, il movimento guidato dal presidente Giovanni Toti che sostiene la candidatura di Roberto Lagalla con il proprio simbolo e propri candidati nella lista “Moderati per Lagalla sindaco”, domani sarà a Palermo per illustrare alla stampa la scelta politica e i progetti per la città. Il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale del partito, il senatore Francesco Mollame segretario regionale, il segretario provinciale Elena Saviano e i candidati Maria Elena Augello e Rosolino Nuccio, insieme al candidato sindaco Roberto Lagalla incontrano la stampa alle 16 nell’hotel Politeama, in piazza Ruggero Settimo 15.