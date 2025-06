Il sindaco Roberto Lagalla si dissoci da chi usa il Pride come strumento per offendere chi la pensa diversamente sul fronte politico. E’ la richiesta ufficiale che viene da Fratelli d’Italia all’indomani del Palermo Pride.

Palermo pride e polemiche

Come ogni anno la manifestazione del Pride si dimostra divisiva e fa nascere polemiche. La polemica era iniziata già ieri sera sui social con i post dell’ex e dell’attuale vice sindaco di Palermo, Carolina Varchi e Giampiero cannella che reagivano ad una foto postata dall’assessore Fabrizio Ferrandelli

“Capiamo che il caldo gioca brutti scherzi, ma non dimenticate che governate anche grazie ai voti di Fratelli d’Italia. Il Pride è una manifestazione di sinistra” scriveva la Varchi a fronte di questa immagine.

Le faceva eco Cannella con un post dal tenero diverso ma analogo: I”l problema non è l’omosessualità, che problema non è, ma l’imbecillità di chi, manifestando così, rende un pessimo servizio persino alla causa che vorrebbe sostenere. Il Pride è ridotto soltanto ad un volgare sfogatoio ideologizzato contro il centrodestra, nient’altro”.

Oggi l’attacco al sindaco

Ma questa mattina il problema diventa politico in senso stretto: “Fratelli d’Italia ribadisce il massimo rispetto per ogni individuo e per la libertà di espressione, pilastri della nostra Costituzione. Tuttavia, in merito alla manifestazione del Gay Pride svoltasi a Palermo, il nostro movimento ritiene doveroso stigmatizzare la ferma condanna rispetto a certi contenuti e iniziative offensive verso Fratelli d’Italia. Una parata che predica rispetto mentre i partecipanti praticano insulti di ogni tempo verso chi ha differenti posizioni politiche” dicono in una nota il Coordinatore Cittadino e Provinciale di Fratelli D’Italia Antonio Rini e il senatore palermitano Raoul Russo, congiuntamente al vicesindaco Giampiero Cannella e al Capogruppo Giuseppe Milazzo.

Le risorse vadano prioritariamente altrove

“Riteniamo che le risorse e l’attenzione pubblica dovrebbero essere prioritariamente destinate ad affrontare le emergenze reali che colpiscono quotidianamente i cittadini palermitani e con l’amministrazione di centro destra Lagalla ci stiamo impegnando ad affrontare: dalla sicurezza nelle strade al degrado urbano, dal sostegno alle famiglie in difficoltà alla tutela dei valori educativi nelle scuole”.

No alla spettacolarizzazione della sessualità

“La promozione dei diritti non può e non deve mai diventare un’occasione per spettacolarizzare la sessualità o per imporre visioni ideologiche che rischiano di entrare in contrasto con i valori fondanti della nostra identità culturale e nazionale”.

“Lagalla si dissoci pubblicamente, mai più patrocinio”

“Fratelli d’Italia continuerà a battersi per la libertà di tutti, ma anche per il diritto di tanti cittadini che si riconoscono in una visione più sobria, concreta e radicata nei valori della famiglia, della comunità e del buon senso. E ci appelliamo proprio al buon senso per chiedere al Sindaco Lagalla, dissociarsi pubblicamente dagli attacchi gratuiti e dalle offese ingiustificate rivolte al principale partito di governo. Con l’impegno programmatico di non concedere più patrocinio e contributi a manifestazioni così faziose e politicamente orientate” concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia