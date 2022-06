Dopo la festa per l’elezione a sindaco di Palermo al primo turno, per Roberto Lagalla è tempo di ringraziamenti. L’ex assessore regionale, candidato unico del centrodestra, con una breve nota vuole ringraziare le forze politiche che hanno contribuito al successo, forze che hanno trovato l’accordo dopo una trattativa snervante. “Ringrazio le forze politiche che hanno contribuito alla mia elezione. Da parte di tutte ho apprezzato la determinazione e l’impegno con la quale hanno affrontato questa difficile campagna elettorale, sostenendo con i fatti un serio progetto di rinnovamento per la città, su molti fondamentali aspetti in forte discontinuità rispetto al passato”. Queste le parole del nuovo sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Grazie al mio partito”

Lagalla invia un messaggio particolare all’Udc, suo partito di riferimento. “Un particolare riconoscimento all’Udc di Lorenzo Cesa, il primo partito a credere nella mia candidatura a sindaco di Palermo, per il continuo sostegno ricevuto e l’operoso lavoro sul territorio. Ha contribuito in maniera importante al successo elettorale”.

I risultati dell’Udc a Palermo e in Sicilia

E al “grazie” di Lagalla, risponde Mimmo Turano, responsabile della segreteria nazionale dell’Udc per il Mezzogiorno e assessore alle attività produttive della Regione siciliana. “Con l’elezione di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo l’Udc per la prima volta guida una grande città italiana. Un primato di cui possiamo essere orgogliosi”. L’esponente dello scudocrociato ha rimarcato poi anche i buoni risultati delle liste Udc in Sicilia: “Ci affermiamo ad Erice con il 6% e a Niscemi siamo oltre l’8%. Certo a Palermo ci siamo fermati quasi al 4% ma in questo caso abbiamo ceduto qualcosa alla lista con il nome del nostro candidato sindaco, un sacrificio compensato dal successo politico dell’operazione Lagalla. E infine Messina dove ci sono ancora alcune sezioni in sospeso contiamo di centrare l’obiettivo del 5%”, conclude Turano.

Via a iniziativa politica bipartisan

Ma diversi sono i messaggi di auguri che continuano ad arrivare a due giorni dall’elezione. Anche la Cgil Palermo invia gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Palermo e saluta il sindaco uscente Leoluca Orlando, alla conclusione del suo mandato. “Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, alla squadra che lo affiancherà nel governo della città e a tutti i consiglieri comunali, sia riconfermati che neo eletti. La Cgil di Palermo – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – auspica che i tanti problemi da affrontare, ma anche le tante opportunità che si prospettano per la città di Palermo, e per la città metropolitana, siano alla base di una iniziativa politica bipartisan che metta al centro, dopo questa lunga attesa elettorale, tutte le persone, cittadini, lavoratori, studenti, pensionati, disoccupati, inoccupati e precari, salvaguardando i progetti già avviati e i finanziamenti dedicati”.

Lotta alla mafia sia alla base

“Misureremo sul da farsi il governo della città, senza preconcetti, ma – aggiunge il segretario Cgil Mario Ridulfo – ponendo una sola condizione, ovvero il rispetto della legalità e l’impegno nella lotta alla mafia e alla corruzione, che la nuova amministrazione deve praticare in continuità con quanto fatto dalla precedente amministrazione, perché troppo alto è il rischio di un ritorno indietro, se dovessero calare la tensione e l’attenzione. Al sindaco Leoluca Orlando va il nostro riconoscimento e il nostro apprezzamento per tutta la passione politica ed etica che ha dedicato in questi anni, segnati da continue emergenze, nel cammino di cambiamento di questa città”.

Gli auguri dagli infermieri

Auguri anche dal presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato. “Il nuovo primo cittadino, la sua prossima Giunta e il consiglio comunale, ciascuno per il proprio ruolo e per le proprie competenze, mettano al centro la salute e il benessere psicofisico dei cittadini. L’Ordine degli Infermieri è pronto a fornire il proprio contributo di know how, analisi e proposte per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei palermitani”.