Lagalla Sindaco nel racconto di BlogSicilia (TUTTI I VIDEO DELLA DIRETTA ELETTORALE)

14/06/2022

Roberto Lagalla è il nuovo Sindaco di Palermo. BlogSicilia ha raccontato il percorso che ha portato Palermo a scegliere il suo nuovo primo cittadino con una due giorni elettorale, una maratona in diretta streaming. Oltre quindici ore di collegamenti in diretta, interviste, analisi ed approfondimenti in studio. La non stop di Blog Sicilia è iniziata domenica sera, con la puntata speciale di Casa Minutella. Lì abbiamo presentato gli exit poll elaborati dal docente universitario Gioacchino Lavanco e, dopo aver seguito dalla tribuna stampa gli ultimi minuti del match promozione contro il Padova, i nostri reporter sono scesi in piazza per unirsi alla festa della città per la conquista della serie B di calcio.

Dalla festa rosanero al caos dei seggi elettorali

Nella seconda giornata della diretta elettorale, ammainate le bandiere rosanero, abbiamo affrontato la “crisi” dei seggi elettorali, un caos indegno di una città europea. Di chi la responsabilità? L’attacco hacker? La concomitanza con la partita del Palermo? Il gettone troppo basso per chi lavora al seggio?

Dai primi exit poll al successo di Lagalla

Con i nostri inviati abbiamo raccolto di seggi chiusi e file interminabili per votare. Abbiamo seguito lo spoglio delle schede in studio, con collegamenti stabili nei comitati elettorali dei candidati sindaco. La questione morale, il tracollo dei Cinque stelle, il risultato di Ferrandelli e la vittoria di Roberto Lagalla che adesso raccoglie l’eredità di Leoluca Orlando. Abbiamo raccontato tutto questo con la conduzione alternata tra Manlio Viola (il direttore di BlogSicilia) e Massimo Minutella. In studio e in collegamento abbiamo sentito la voce dei kingmaker della politica siciliana, tra loro: Nello Musumeci, Roberto Lagalla, Gianfranco Miccichè, Renato Schifani, Fabrizio Ferrandelli, Antonio Ferrante, Gaetano Armao, Rita Barbera, Carmelo Miceli, Totò Cuffaro, Toto Cordaro, Mimmo Turano, Steni Di Piazza, Giorgio Trizzino, Mariella Maggio, Alberto Mangano, Leonardo La Piana, Ninni Gallo.