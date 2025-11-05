Una delle principali sfide di oggi, nell’ambito della comunicazione, è distinguere la verità dalle informazioni false. Questo perché siamo costantemente esposti a un’enorme quantità di contenuti provenienti da fonti diverse e attraverso molteplici piattaforme. Come sta reagendo la scuola a questa tematica?

Per esplorare meglio questa domanda, ti invitiamo all’incontro gratuito #ThinkTwice “L’alfabetizzazione mediatica in ambito educativo”: mercoledì 12 novembre 2025 ore 16.30 al President Hotel Palermo – via Francesco Crispi, 230 Palermo (all’interno della sessione di workshop paralleli di EU School 2025)

Evento gratuito su iscrizione: http://forms.gle/6ZF8SXCAzXoTj2C68%E2%86%97





PERCHÉ PARTECIPARE

Imparerai a riconoscere le diverse forme di comunicazione mediatica

Scoprirai strumenti pratici per riconoscere una fake news

Parteciperai attivamente a un confronto interattivo, basato sui materiali realizzati con Think Twice

Al termine dell’incontro potrai richiedere un attestato di partecipazione.





DI COSA DISCUTEREMO INSIEME?

Il Progetto Think Twice: obiettivi e risultati raggiunti.

Analizzeremo la guida Think Ahead, pensata per supportare dirigenti scolastici, responsabili dell’istruzione ed educatori. Essa fornisce il quadro necessario per definire una strategia coerente e sostenibile a lungo termine per lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione mediatica, informatica e digitale, sia del personale che dei studenti.

Esamineremo inoltre una proposta di micro-credenziali che delineano il profilo di un educatore con competenze mediatiche e informatiche nell’istruzione primaria, secondaria e di persone adulte.

Luogo: President Hotel Palermo, Via Francesco Crispi, 230, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 16:30

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://cesie.org/events/thinktwice-alfabetizzazione-mediatica-ambito-educativo/

