Nuovi appuntamenti – tra musica, teatro, proiezioni e dibattiti – con L’alloro Fest, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.

Caratteristica della sesta edizione è la presenza di associazioni del territorio che collaboreranno con spazi dedicati: Vicolo 4, Xienergie, ANIO, MINIMUPA, Kamera Photo Lab, Fondazione Sergio Poggianella.

Il 7 settembre alle 17,30 c’è il piccolo Festival di fine estate “Fronde”, curato dalla Compagnia Vicolo 4 con Osteria Fotografica, i Palermo Anima Folk e i musicisti del Collettivo folk di Palermo. Alle 21 parte il cerchio di letture di Parole notturne. Contemporaneamente, sempre al Giardino dei Giusti, il MiniMaPa organizza un banco di donazioni di giocattoli e oggetti per bambini

Il 9 settembre alle 20,30 appuntamento teatrale con “Signora Benedette”, di e con Valentina Todaro, che sarà in scena con Gaetano Cucchiara. Lo spettacolo è la narrazione di una reale vicenda giudiziaria avvenuta nel 1946. Si racconta uno sterminio familiare compiuto da una donna nell’Italia del Dopoguerra.

Il 10 settembre doppio appuntamento. Alle 20,30 proiezione del docufilm “”Nel cuore della notte (In memoria di Salvatore Mineo” di Pier Luigi Basile e Paolo Di Piazza. Seguirà alle 21 il concerto “guitar solo” di Vincenzo Tusa.

Venerdì 12 settembre alle 20,30 concerto del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera con i Medi Jazz group. Suoneranno: Vincenzo Fauci alla batteria, Calogero Bruno alla chitarra, Roberto Sclafani alla chitarra, Francesco Perconti al basso elettrico, Miriam Versaci alla voce, Calogero De Cicco alla tromba, Giovanni Sferrazza al sax, Francesco Cavallino alle percussioni.

Il 13 settembre alle 20,30, direttamente dal Teatar Levo, Belgrado andrà in scena il documentario-performing “Banović Strahinja: una storia di donne” con Ana Mladenov, Verica Đorđević, Marijana Glušac, Anika Lehki, Tanja Kostić, Darko Purić.

Continua sempre ad Alloro Fest il concorso fotografico curata dalla fotografa freelance Carlotta Magliocco, fondatrice di Kamera Photo Lab, uno studio con camera oscura che ospita artisti ed iniziative in ambito fotografico. Il bando è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Alloro Fest.

L’ingresso è libero. L’Alloro fest, è diretto da Giovanni Apprendi. Top partner della manifestazione sono Enel, Fondazione Buttitta, Museo delle Marionetta Antonio Pasqualino, MAMA, Centro diaconale Istituto Valdese, Lions Leoni, U.Gri, Usef, ristorante A’Nica, ristorante Quid, Comune di Palermo, Agenzia di viaggi Conca D’Oro, LegaCoop Sicilia, Agius, Centro odontoiatrico Romano, Coop Barcellona Pozzo di Gotto, ristorante La Braciera.





Luogo: Giardino dei Giusti, via alloro, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:30

Artista: Vari

Prezzo: 0.00

