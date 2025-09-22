Otto giorni di appuntamenti in nome della cultura a 360 gradi per L’alloro Fest, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.

Caratteristica della sesta edizione è la presenza di associazioni del territorio che collaboreranno con spazi dedicati: Vicolo 4, Xienergie, ANIO, MINIMUPA, Kamera Photo Lab, Fondazione Sergio Poggianella.

Martedì 23 settembre doppio spettacolo teatrale. Alle 17 la compagnia della Rosa e il teatro inclusivo Cta porteranno in scena “Il mio falò si è spento”. Alle 20,30 va in scena “I giorni di Giuda”, intervista marziana a Paolo Borsellino, di Manfredi Borsellino e Francesco Vitale. La regia è di Angelo Butera.





Mercoledì 24 settembre alle 20,30 c’è lo spettacolo di teatro-canzone “LA rosa senza spine” di Massimo Zito, con Gaetano Zauner, Salvo Trentacoste e Anton Giulio Pandolfo.

Giovedì 26 settembre alle 18,30 c’è il Museo Minimupa, seguito alle 20,30 dal concerto del conservatorio di Ribera Arturo Toscanini con “Nero via”.

Domenica 28 settembre l’associazione Xinergie quarto tempo si occuperà delle attività ludiche e culturali per bambini e adulti a partire dalle 10 con la ludoteca, il kung fu per bimbi, il pilates, il taichi, la danza aerea con l’amaca, la ginnastica posturale, giochi e musica. Alle 17 ci sarà iil laboratorio per i più piccoli e alle 18 ci saranno performance teatrali di danza e arti marziali. Alle 10 concerto di musica funky con i Mother Funkers.





Lunedì 29 settembre alle 20,30 va in scena “Binidittu il moro”, cuntu tratto dal libro “San Benedetto il Moro” di Francesco Facella.

Martedì 30 settembre alle 19,30, ultimo appuntamento con il Premio Kalsa che chiuderà l’intera manifestazione.

L’ingresso è libero. L’Alloro fest, è diretto da Giovanni Apprendi. Top partner della manifestazione sono Enel, Fondazione Buttitta, Museo delle Marionetta Antonio Pasqualino, MAMA, Centro diaconale Istituto Valdese, Lions Leoni, U.Gri, Usef, ristorante A’Nica, ristorante Quid, Comune di Palermo, Agenzia di viaggi Conca D’Oro, LegaCoop Sicilia, Agius, Centro odontoiatrico Romano, Coop Barcellona Pozzo di Gotto, ristorante La Braciera.

Luogo: Giardino dei Giusti

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: vari

Prezzo: 0.00

