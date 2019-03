Le previsioni del 19 marzo

Il campo di alta pressione si attenua che ha portato giornate si attenua. Le condizioni meteo volgono verso un peggioramento con aria umida da ovest che porterà variabilità su tutte le regioni Tirreniche.

Anche in Sicilia si registreranno coperture nuvolose che si alterneranno a spazi di sereno. Nel pomeriggio e nella notte previste anche deboli piogge. Temperature minime in ascesa, massime in calo. Venti in prevalenza da Sud da deboli a moderati. Mari mossi.