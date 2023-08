Per la prima volta Lampedusa avrà una postazione medicalizzata del 118. Sarà attivata entro il 15 settembre 2023 in base a un’intesa tra Regione Siciliana, Seus 118 ed Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Su mandato specifico del Ministero della Salute, l’INMP finanzierà i circa 2 milioni e 258 mila euro necessari per la durata iniziale dell’accordo, cioè fino al 31 agosto 2025.

L’intesa con la Regione

L’intesa, fortemente voluta dal presidente della Regione Renato Schifani, è stata sottoscritta da Salvatore Iacolino (dirigente generale della Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale alla Salute), Riccardo Castro (presidente della Seus 118) e Cristiano Camponi (direttore generale dell’INMP).

La disponibilità dell’ambulanza e degli autisti-soccorritori sarà garantita dalla Seus, mentre toccherà alla Regione fare lo stesso relativamente al personale sanitario. L’accordo, di durata biennale ed eventualmente rinnovabile per altri 36 mesi, attua la norma “Decreto Flussi” inserita su iniziativa de Ministro della Salute “per garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza a tutela della salute degli abitanti dell’isola e della popolazione migrante”.

Le parole di D’Arca

“È la prima cosa che ho notato quando mi sono insediato – dice Francesco D’Arca responsabile del poliambulatorio sull’isola – Con 30 mila turisti, numerosi sbarchi ogni anni e 7000 mila abitanti non aveva una postazione del 118. Adesso abbiamo avuto tutti i via libera per fare arrivare l’ambulanza. Abbiamo già trovato anche i locali nel poliambulatorio. Una buona notizia per l’ormai imminente stagione estiva”.

Delegazione Pe in missione a Lampedusa

La commissione giustizia e libertà civili (Libe) dell’Eurocamera in missione a Lampedusa per valutare la situazione relativa agli arrivi di migranti. La delegazione di eurodeputati, secondo quanto si è appreso a Strasburgo, è ancora da definire ma ne dovrebbero far parte anche gli italiani Piero Bartolo del Pd, Alessandra Mussolini di Forza Italia, Laura Ferrara del M5s, Vincenzo Sofo di FdI e Annalisa Tardino della Lega.

La missione, secondo le stesse fonti, prevede la partecipazione a una missione di pattugliamento in mare su una nave della Guardia Costiera e la visita dell’ hotspot di Lampedusa. Gli eurodeputati incontreranno anche alcuni rappresentanti delle Ong ed il sindaco dell’isola. Sarebbe la seconda dopo quella di giugno.

Like this: Like Loading...