interrogazione del pd

Quello della carenza di pediatri è un problema cronico in molte zone del Siracusano. Dopo la vicenda di Rosolini, Pachino e Portopalo, servite da un medico in pensione a cui è stato prorogato il servizio, L’ultimo caso è quello di Cassibile, frazione a sud di Siracusa, che, durante l’anno è abitata da circa 6 mila persone, che diventano 10 mila in occasione della stagione estiva. In realtà, quando si parla di Cassibile occorre inserire anche Fontane Bianche, zona balneare di Siracusa dove, negli anni, è cresciuto il numero di famiglie che vi abitano stabilmente per 12 mesi l’anno.

Pediatri in pensione

In questa porzione di territorio, manca il pediatra dopo che due medici sono andati in pensione, per cui sono sorti tanti problemi per chi ha figli piccoli, per cui non resta altro che rivolgersi in forma privata con costi proibitivi per chi non ha grossi redditi.

Il parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada, ha presentato una interrogazione all’assessore alla Salute, Giovanna Volo. “Dopo il pensionamento di due pediatri, infatti – spiega Tiziano Spada – la frazione di Cassibile è rimasta priva di questa figura di fondamentale importanza per la salute dei più piccoli, se non per la presenza, una volta a settimana, di un pediatra, mandato a scavalco da Siracusa”.

Siracusa tagliata fuori

Come se non bastasse “il dipartimento della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute – continua Tiziano Spada nell’interrogazione parlamentare – sulla scorta delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende sanitarie provinciali, ha decretato l’elenco degli ambiti carenti di pediatria di libera scelta per l’anno 2023, al fine di procedere alla copertura di tali zone, mediante assegnazione degli incarichi secondo la normativa vigente. Ma tale elenco non contempla nessun ambito della provincia di Siracusa e, pertanto, nessun pediatra è stato assegnato alla frazione di Cassibile”.

Incontro con Asp

Perciò, oltre alla presentazione dell’interrogazione, il parlamentare regionale ha avviato una virtuosa interlocuzione con i vertici dell’Asp di Siracusa “e, in questi giorni – anticipa Tiziano Spada – mi è stato preannunciato che alla frazione di Cassibile sarà dedicata la giusta attenzione, riprogrammando quelle che sono le disponibilità di cui si poteva usufruire fino ad oggi. Adesso – conclude il deputato regionale del Pd – l’augurio è che queste parole si trasformino quanto prima in fatti, dotando Cassibile di un pediatra di libera scelta”.