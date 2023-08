"pericolo scongiurato" dice deputato ars di fi gennuso

C’è un solo pediatra per tre Comuni del Siracusano, tra cui Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo Passero ma il suo pensionamento avrebbe comportato la fine del servizio, già di per se complesso, considerato che l‘utenza è composta da 45 mila persone.

La cronica carenza di medici

Da tempo, c’è questa situazione nella zona sud del Siracusano, carente, in modo importante, di medici e la prova ne è stata la morte di un agricoltore di 38 anni, nel febbraio scorso, deceduto nel Pte di Pachino dove, in quel momento, non c’erano medici in servizio.

L’allarme della sindaca

E di recente, la sindaca, Carmela Petralito, ha lanciato un nuovo allarme sull’assistenza sanitaria, tenuto conto che questo è il periodo più affollato a Pachino ed a Portopalo, invasi dai turisti.

Pediatra in pensione continuerà a lavorare

Per risolvere il problema dell’assistenza pediatrica, è stata trovata una soluzione, come riferito dal deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, cioè allo stesso medico in pensione, Corrado Celeste, sarà consentito di lavorare.

“Scongiurato quindi il pericolo che la zona meridionale della provincia di Siracusa, con una popolazione di circa 45.000 abitanti, venisse privata di questo servizio sanitario di base” esulta Gennuso.

“Ora invece la soluzione, trovata grazie all’intervento – spiega il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso – del Dirigente regionale Salvatore Iacolino che ha individuato le norme da poter attuare in considerazione del rischio di interruzione del servizio e che permetterà la presenza di un pediatra almeno per un biennio. Giorno 8 agosto l’ASP di Siracusa ha infatti deliberato il mantenimento in servizio oltre l’età di pensionamento dell’unico pediatra attualmente attivo, il dott. Corrado Celeste, che ha accettato questa soluzione”.

La grave emergenza anche a Floridia e Solarino

In ogni caso, la soluzione trovata dall’assessorato regionale alla Salute e dell’Asp certifica, ancora una volta, quanto sia enorme il problema della gestione del servizio sanitario in Sicilia. La coperta è cortissima, come a Floridia e Solarino, due Comuni a pochi chilometri dal capoluogo.

“La situazione di carenza di pediatri resta invece ancora per Floridia e Solarino, “ma anche un questo caso – conclude Gennuso – stiamo lavorando con l’assessorato per trovare al più presto una soluzione ottimale”